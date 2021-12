Podle ní tak sněžení lze očekávat zejména na horách. V severních horách do úterý napadne až 10 centimetrů sněhu.

„Zlom ale přijde na Štědrý den, to se k nám od jihozápadu dostane teplý vzduch a nad naším územím se bude střetávat studený vzduch od severu s teplým od jihozápadu,“ doplnila.

Podle meteorologů se tak budou tvořit četné srážky, v jakém skupenství, a kde přesně budou, závisí na poloze tohoto frontálního rozhraní.

„Nyní to ale vypadá, že ve studeném vzduchu bude ležet pouze sever a severovýchod území. Složitější meteorologickou situaci bychom na Štědrý den jen těžko hledali. Vánoční počasí tak zůstává napínavé až do poslední chvíle. Bude Štědrý den alespoň na severu území pod sněhem. Naopak jihozápad území bude ležet zřejmě v teplém vzduchu a tím pádem bude pršet nebo se bude jednat o srážky mrznoucí a teploty se budou pohybovat od 2 do 6 °C,“ zmínila Dagmar Honsová.

Pro Zlínský kraj podle ní bude platit koncem tohoto týdne výstraha tvoření ledovek.

„Na Štědrý den očekáváme v tomto kraji teploty které se budou pohybovat okolo 5 ºC, nad území se dostane teplý vzduch. Zpočátku týdne si budete užívat sluníčko, koncem týdne ale bude padat mrznoucí déšť a budou se tvořit ledovky,“ upozornila odbornice na počasí.

Chladnější teploty ve Zlínském kraji lze očekávat až koncem příštího týdne, sněhových vloček se pak mohou lidé dočkat okolo Silvestra, na začátku příštího týdne mohou teploty podle Dagmar Honsové vystoupat k 8ºC.