Po týdnech vyjednávání je koaliční smlouva v Kroměříži podepsána

Po třech týdnech vyjednávání se utvořilo konečné uskupení kroměřížské koalice, která složí dohromady 16 míst v 27 členném zastupitelstvu.

Radnice v Kroměříži. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jana Přikrylová

V den oslav samostatného československého státu vznikla po mnoha zvratech v Kroměříži koalice pěti politických subjektů.



Vláda v Kroměříži se bude skládat z vítězů voleb NEZÁVISLÝCH, části ZDRAVÉHO KROMĚŘÍŽSKA vystupujících nyní pod názvem Koaliční zastupitelé zvolení za ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO, ČSSD, ODS a Pirátů.



UJAL SE AŽ PÁTÝ POKUS

První náznak koalice se objevil již v den vyhlášení výsledků voleb.

Do jednání se tehdy pustilo hnutí ANO 2011, které skončilo ve volbách druhé, společně s méně úspěšnými stranami ZDRAVÝM KROMĚŘÍŽSKEM, KDU-ČSL a ODS. Stejně rychle, jako jednání začala, také skončila.

Návrh koaliční smlouvy byl smeten ze stolu hned následující den.

Právě v té chvíli se do vyjednávání vložila vítězná strana v čele s úřadujícím starostou Jaroslavem Němcem. Poté, co se první varianta, která by obešla vítěznou stranu, ukázala jako neprůchodná, oslovil Němec ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO, KDU-ČSL, ČSSD a Piráty.

„Vzhledem k výsledku voleb a podpoře mé osoby si nárokuju post starosty,“ nechal se již tehdy slyšet Němec.

A právě tohle byl kámen úrazu pro další jednání. Nejprve z jednání vystoupili lidovci. Zatímco KDU-ČSL oznámilo ukončení spolupráce na plánované koalici z důvodů nevyhovujících způsobů jednání s NEZÁVISLÝMI, Němec sdělil Deníku, že tak učinili právě kvůli jeho osobě.

„Oznámili mi, že mají se mnou jako novým starostou problém,“ uvedl Němec v polovině října.

I přesto by zbylé strany složily těsnou nadpoloviční většinu. Ani toto složení však dlouho nevydrželo.

Za další tři dny se k lidovcům přidal Richard Kreml ze ZDRAVÉHO KROMĚŘÍŽSKA.

Opět ten samý problém – nesouhlas s Jaroslavem Němcem do funkce starosty. Ačkoliv byl jediný, protože zbylí zastupitelé ZDRAVÉHO KROMĚŘÍŽSKA spolupráci neukončili, čtyřkoalice ztratila v zastupitelstvu většinu.

Poslední krok, který vedl ke vzniku nové koalice nastal oslovením ODS. Koaliční smlouvu signovali zástupci politických stran v den výročí vzniku samostatného Československa – 28. října.



POČETNÁ KOALICE BEZ ROZPORŮ

„Jsem rád, že se nám povedlo dojít ke shodě. Shoda mezi všemi stranami je obrovská a myslím, že koalice bude silná,“ řekl úřadující starosta Jaroslav Němec, který s největší pravděpodobností svou pozici na čtvrtečním zasedání obhájí.

„Pět politických stran je už dost velké číslo, ale doufám, že se v budoucnu konstruktivně shodneme na všem. Město Kroměříž potřebuje jednotnou koalici,“ uvedla Daniela Hebnarová za ODS.

„Nemám strach o případný rozkol v koalici. Výsledky voleb rozdělily mandáty tak, že ani nemohla vzniknout spolupráce mezi dvěma subjekty,“ zhodnotil složení koalice Němec. Obavy z možného rozkolu koalice nemá ani lídr Pirátů Vratislav Krejčíř.

„Mezi stranami je obrovský průnik programů. Měli bychom být schopni se v následujících letech dohodnout,“ je přesvědčen Krejčíř.

Jak šel čas při sestavování koalice v Kroměříži



7. 10. 2018 – ze stolu padá návrh koalice ve složení ANO 2011, KDU-ČSL, ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO a ODS.

Ve stejný den začíná o koalici vyjednávat starosta Jaroslav Němec jako zástupce vítězné strany. Oslovené strany jsou: ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO, KDU-ČSL, ČSSD a Piráti.



14.10.2018 – KDU-ČSL ukončuje jednání o vznikající koalici.



16. 10. 2018 – poprvé se objevuje veřejné prohlášení o vznikající čtyřkoalici ve složení NEZÁVISLÍ, ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO, ČSSD a Piráti



18.10.2018 – Richard Kreml (lídr ZDRAVÉHO KROMĚŘÍŽSKA) veřejně oznámil, že nepodpoří vznikající koalici v Kroměříži. Koalice ztratila nadpoloviční většinu.



19.10.2018 – Zbývající členové rodící se koalice se shodují, že k jednání pozvou pátý subjekt – ODS. Občanští demokraté v čele s Danielou Hebnarovou si berou čas na rozmyšlenou.



28. 10. 2018 – Zástupci NEZÁVISLÝCH (6 křesel), části ZDRAVÉHO KROMĚŘÍŽSKA vystupujících pod nazvem: Koaliční zastupitelé zvolení za ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO (3 křesla), ODS (3 křesla), ČSSD (2 křesla) a Pirátů (2 křesla) podepisují koaliční smlouvu na následující čtyři roky.