„To však ke stylizaci bydlení hraběcího rodu v 19. století nestačilo. Proto město Holešov vstoupilo do jednání s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích a půjčilo si inventář ze zámku Jaroměřice nad Rokytnou a Náměšť nad Oslavou,“ uvedla mluvčí městského kulturního střediska Dana Podhajská.

Do Holešova byl dovezen i empírový nábytek včetně zrcadel, barokní skříně a sekretář.

„Dále také etažer a skleník, ve kterém panstvo prezentovalo to nejzajímavější z cest a ze svých sbírek. V případě Holešova si návštěvníci prohlédnou porcelán, holičskou fajáns a sklo ze sbírek městského muzea,“ vyjmenovala mluvčí.

Doplnila, že k vidění je také vzácný knoflík z livreje služebnictva, který zámku před několika týdny věnoval soukromý dárce.

Odpadová revoluce v Kroměříži. Přibývají polopodzemní a podzemní kontejnery

Reliéf vyrytý do lastury

„Za pozornost stojí i kolekce obrazů a dobových fotografií z konce 19. století s tématikou koně, která potvrzuje, jakou vášeň chov pro Wrbny představoval. Své obdivovatele si získá také lovecký salonek prezentující bohatou kolekci loveckých zbraní a trofejí,“ podotkla Dana Podhajská s tím, že i tyto předměty pocházejí ze sbírek městského muzea.

„Bezpochyby nejpozoruhodnější vystavený předmět je reliéf výjevu Zmrtvýchvstání Ježíše Krista vyrytý do lastury. Hrabě Jelačić si ji v roce 1860 přivezl z Jeruzaléma, což lze vyčíst na její druhé straně,“ prozradila mluvčí Podhajská.

Podle muzejníků se na holešovský zámek dostal buď jako dar Wrbnům nebo jako konfiskát přílepských hrabat ze Seilernu. „Je však také možné, že ji Jelačić prodal,“ připustila mluvčí.

Nejlepší dopravní policisté v kraji jsou z Uherského Hradiště

Cena se nemění

V pátek 1. července zámek v Holešově otevře také druhý prohlídkový okruh, což je rovněž novinka letošního roku. Po dobu letních prázdnin si turisté navíc mohou zakoupit okruh Zámeckou hvězdárnou s Růžovou zahradou. Třicetiminutová prohlídka s průvodcem je zavede do francouzského parku a hvězdárny.

Městské kulturní středisko Holešov, které má ve správě zámek, synagogu a kovárnu, v letošním roce zatím nezdražilo.

„Ceny zůstávají stejné, i když v případě zámku se nabídka rozšířila. Do prodeje naopak vstoupí permanentka platná od 1. července do konce srpna, která za zvýhodněnou cenu nabídne vše, co je aktuálně k vidění. Tedy všechny zámecké výstavy a vstupy do zmíněných památek,“ upřesnila Podhajská.

Permanentky pro dospělého stojí 550 korun, pro děti 330 korun a jsou aktivní až do vyčerpání všech vstupů, tedy během celých prázdnin.