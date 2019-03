Když Lenka Lišková dostala od přítele zprávu, že hoří sousední dům, zrovna měla namířeno do školky pro svého syna Filípka.

Během chvíle naložila syna do auta a byla na cestě domů do Chvalnova, kde se v plamenech zmítal rodinný dům sousedů. Jak vzpomíná, celou cestu brečela. Strach o vlastní střechu nad hlavou byl veliký. Střílky a Chvalnov jsou od sebe vzdálené vzdušnou čarou zhruba čtyři kilometry.

„Dým byl vidět už ze Střílek. Syn se mě ptal: Maminko, neshoří mi pokojíček?“ popisuje Lenka Lišková.

Za hodinu bylo po všem. Újmu na majetku však neutrpěl jen vedlejší dům, ale i ten její. Na štítové zdi se objevila prasklina, uvnitř byl cítit všudypřítomný smrad a zůstaly tam kaluže vody po hašení požáru.

„Kupovala jsem ten dům teprve před třemi měsíci. Byla jsem tak šťastná, že konečně bydlím ve svém,“ říká smutně Lenka Lišková.

Majitelka vyhořelého domu situaci řešit nechce

Dům je nyní ohrožený.

„Když jsem se dívala dnes ráno (středa), byla prasklina zase o něco větší,“ cítí strach paní Lišková.

„Zem je podmáčená, neustále se to hýbe. Dům jsme přitom měli celý opravený. Z podzimu mám novou střechu. Vydrží žár 500 stupňů Celsia, ale tohle bylo mnohem víc,“ uvádí majitelka nemovitosti, která byla poškozena požárem sousedního domu.

Během něj bylo ohroženo také zdraví partnera Lenky Liškové, který pomáhal hasit. Nakonec mu musela přijet na pomoc i záchranka, protože se nadýchal kouře.

Sousední dům, který vyhořel do základů, podle Lenky Liškové nebyl v dobrém stavu.

„Měli jsme strach, že stavení spadne. V lednu se jim zřítil jeden ze dvou komínů, který tam měli,“ kroutí hlavou Lišková.

I přesto hodnotí vzájemné vztahy se sousedy jako dobré. O to víc ji zaskočila reakce majitelky shořelého domu paní Romany Malíkové.

„Nikdy jsem se s tím nesetkala, nevím, co mám teď dělat. Chtěla jsem situaci hned po požáru nějak řešit. Ale paní Malíková, které dům patřil, mě odbyla. Nepřišla ani tehdy, když se přijela podívat na trosky baráku,“ stěžuje si Lenka Lišková na chování Romany Malíkové.

Ať jde štít držet její přítel

Ta se však brání.

„Když nestojí naše střecha, tak se barák sousedů nemá o co opřít a padá? Jaká škoda jí tam mohla vzniknout?“ podivuje se Romana Malíková.

„Je to jejich problém. Pokud jí štít padá, ať jej jde držet její přítel. My jsme přišli o celý dům, děcka nemají kde bydlet,“ reagovala dále.

Pokud by Lenka Lišková žádala náhradu škody, musela by nejspíš jít cestou soudního sporu. Potvrzuje to právník Miroslav Michajlovič.

„Poškozená má právo na náhradu škody vůči osobě, která byť z nedbalosti zavinila požár domu, v jehož důsledku došlo k poškození sousedního objektu,“ uvádí právník.

„Tudíž záleží na příčině vzniku onoho požáru a z této skutečnosti pak lze odvodit odpovědnost například vlastníka domu, případně jiné osoby za škodu,“ dodává právník Michajlovič.

Kominík protokoly archivuje

Kdo zavinil požár, zatím s jistotou nelze říct. Vyšetřování dosud nebylo uzavřeno. Podle vyšetřovatelů vznikl požár jako důsledek technické závady v komíně.

Zda se jednalo například o zanedbání pravidelných kontrol ze strany vlastníka, zatím není jasné. Pokud by měla rodina v pořádku pravidelné kontroly komínu, může požádat svého kominíka o kopii dokladu o preventivní prohlídce. Podle zástupců firmy Kominictví Kytlica z Kroměříže má právě pro tyto případy kominík jednu kopii.

„Protokol se dělá ve dvou vyhotoveních. Pokud dojde k totální škodě a zákazník přijde při požáru i o doklady, může nás o tento dokument požádat. Stejně to funguje ve všech ostatních firmách,“ vysvětlili zaměstnanci kominictví.

Nejjednodušší řešení situace by se samozřejmě nabízelo, kdyby majitelka shořelého domu byla pojištěná. Mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa uvádí hned několik příkladů, ze kterých by tak mohl klient o proplacení události žádat.

„Škody kryje nejen pojištění majetku, ale také pojištění odpovědnosti v občanském životě,“ vyjmenovává Káňa.

V pondělí vyhořel dům v obci Chvalnov. Následně byl stržen. Nezachránilo jej ani sedm jednotek hasičů. Rodina se přestěhovala do Cetechovic. Dům nebyl pojištěn.