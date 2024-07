Závodníky čekají čtyři kategorie. S letadlem musí zvládnout povinné sestavy a vejít se do vymezeného prostoru.

Mistrovství se koná každý rok jinde a do Kroměříže se vrací po devíti letech. „Navíc je to jediná tuzemská soutěž, která nabídne také kategorie Unlimited a Freestyle,“ říká Petr Františ z pořádajícího aeroklubu Kroměříž. „Piloti mají soutěž v Kroměříži rádi. Kromě toho, že je to krásné město, je tady nízko položené letiště, což je výhoda díky hustému vzduchu."

„Pro laika bych to přirovnal je krasobruslení, tam jsou povinné kroky a skoky, které musí závodníci do sestavy zařadit,“ usmívá se Františ. „My to máme podobně, jen ve vzduchu.“

Závodník musí vždy odlétat alespoň tři sestavy, z toho první je povinná a závodníci ji znají. Další dvě jsou tajné a jejich složení se piloti dozvědí až krátce před startem. Na zemi si ji stačí tak akorát promyslet a zapamatovat jednotlivé prvky. „Tyto sestavy se nemohou trénovat, letí se bez přípravy rovnou naostro. Každá trvá průměrně osm minut,“ doplnil Františ.

Freestalové lety jsou pak omezené na čtyři minuty, během kterých musí závodník ukázat co nejnáročnější a nejnápaditější let a limitní ovládání letounu. Divácky nejatraktivnější kategorie je na programu v sobotu od 14 hodin.

Za hluk se omlouváme, vzkazuje aeroklub

Výkony sleduje pětičlenná porota, která boduje provedení jednotlivých sestav a výsledek je pak součtem bodů za všechny soutěžní lety. Akrobatický box, tedy prostor ve tvaru krychle o stranách jeden kilometr, do kterého se musí pilot s letadlem vejít, bude vymezený nad letištěm. Do obydlených oblastí nezasáhne, protože se však letadla pohybují ve výškách od sta do šest set metrů nad zemí, mohou lidé sledovat jejich umění i z větší dálky.

Soutěžní a tréninkové lety jsou plánované mezi devátou a osmnáctou hodinou ve všední dny, v sobotu skončí o hodinu dříve. „Každého zveme na návštěvu letiště. Vstup je zdarma a občerstvení zajištěné," vzkazuje Františ. „Zároveň se lidem ve městě omlouváme za hluk, který způsobíme,“ dodává.

