Pneuservisy se rychle plní

Už jen čtrnáct dnů budou moci řidiči jezdit na letních pneumatikách. Od 1. listopadu by měli mít majitelé vozidel přezuto na zimní sadu. Dokud se na vozovce neobjeví soustavná vrstva sněhu či ledu, není sice povinností jezdit na zimních gumách, ale vzhledem k nenadálým a překvapivým změnám počasí se doporučuje být již před koncem října připraven.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Pneuservisy už pomalu hlásí plný stav. Dopolední termíny jsou zpravidla již vyčerpané až do prvního týdne v listopadu. Většinou jsou vyblokované firmami či leasingovými společnostmi.

„Řeknu to upřímně, až do konce měsíce je narváno,“ přiznal Lubor Kundera z Holešova. Podobně jsou na tom i ve First Stopu v Kroměříži. „Následujících 14 dnů máme již většinu zaplněné,“ sdělil tamější mechanik Roman Horák. Zatímco někde se tedy čekací doba protáhne až na dva týdny, najdou se ještě servisy, kde berou zájemce do pár dnů.

„Nemůžu říct, že bychom zatím nevěděli, kam dřív skočit. Sice se nám zákazníci začínají ozývat, ale není to úplně plné,“ potvrdil Petr Hasoň z Autoservisu Ševčík v Kroměříži. Podobná situace panuje také v holešovském Koltico, s.r.o.

„Lidé zatím neblbnou. Je ještě dost volných termínů. Je to jako se vším. Jsou řidiči, kteří chtějí mít raději vše dopředu zařízené, ale jsou tací, kteří budou čekat na poslední chvíli,“ svěřili se se svými zkušenostmi v Koltico, s.r.o. I servisy, kde přezouvají téměř „na počkání“ se však mohou rychle zaplnit, pokud se změní počasí.

PROTEKTORY PRODEJCI NEDOPORUČUJÍ

Pracovníci servisů upozorňují, aby si lidé před návštěvou pneuservisu raději zkontrolovali hloubku dezénu a kvalitu. „Špatný vzorek je nejčastějším problémem, se kterým se setkáváme. Musíme pak zákazníky upozornit, že gumy, které si přivezli, nevyhovují zákonu,“ sdělil své zkušenosti Petr Hasoň z Autoservisu Ševčík v Kroměříži. Lidé mnohdy přijíždějí také s pneumatikami, které jsou ve špatném technickém stavu. Miroslav Fuksa z pneuservisu v Holešově odrazuje majitele od koupě protektorů a čínských výrobků.

„Při výběru nových kusů gum by se měli všichni raději vyhnout protektorům a Číně. Myslím, že to nestojí za případné problémy,“ doporučil Fuksa. Pavel Záruba, majitel pneuservisu v Kroměříži, by však čínské gumy nezavrhoval.

„Mám v nabídce odzkoušenou značku, která patří přímo pod vyhlášeného a světově uznávaného výrobce Hankook. Prodáváme ji už pět let a nemohu říct nic špatného. Samozřejmě, kvůli poptávce, jsou na skladu i protektory. Než však riskovat odloupnutí dezénu a podobné problémy, raději zákazníkům nabídnu právě onu čínskou gumu,“ nechal se slyšet Záruba. Podle něj jsou v poslední době víc a víc oblíbená zimní kola větších rozměrů – 16, 17, 18 palců.

„Musím znovu upozornit všechny řidiče, aby si po 50 ujetých kilometrech na přezutých zimních pneumatikách zkontrolovali utažení,“ zdůraznil závěrem Petr Hasoň.

KroměřížPneu Plus, Kroměříž:

přezutí 884,-

uskladnění: 105,-/měsíc



Pneuservis Záruba

přezutí: do 750,-

uskladnění: 80,-/měsíc



Autoservis Ševčík:

přezutí 500,-

uskladnění: není zvykem



HolešovLubor Kundera, pneuservis

přezutí 660,-

uskladnění: 105,-/měsíc



Koltico, s.r.o.

přezutí 720,-

uskladnění: zdarma



Auto Barreto

přezutí 800,-

uskladnění: nenabízejí