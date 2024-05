Stavbaři začnou v pondělí 3. června s rekonstrukcí plynovodu v ulicích Štursova, Myslbekova a Alšova v Kroměříži. Práce potrvají až do konce září a vyžádají si dopravní omezení. Kromě výše jmenovaných ulic budou stavbou dotčené také ulice Obvodová a Mánesova.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

„V ulici Štursova by společnost MONTGAS měla od 3. do 16. června pracovat v úseku od křižovatky s ulicí Obvodová po dům číslo popisné 2513, od 17. do 30. června od tohoto domu po křižovatku s ulicí Alšova, od 1. do 14. července od této křižovatky v ulici Alšova až po dům číslo popisné 2377 a od 15. do 31. července v ulici Štursova od křižovatky s ulicí Alšova po ulici Mánesova až po dům číslo popisné 2891,“ vyjmenoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Od 1. srpna se práce přesunou do ulice Myslbekova, konkrétně na úsek od ulice Obvodová po dům číslo popisné 2687. Od 19. srpna budou stavbaři v Myslbekově ulici opravovat plynovod v části od tohoto domu po křižovatku s ulicí Alšova, od 2. září pak na této křižovatce a v Alšově ulici v části po dům číslo popisné 3341.

„Od 16. do 30. září by měl přijít na řadu poslední úsek, konkrétně Myslbekova ulice od křižovatky s ulicí Alšova až po dům číslo popisné 1054,“ doplnil mluvčí.