„Důvodem je zvýšení cen elektrické energie, plynu a vody i nárůst cen na ostatní materiál a služby,“ vysvětlil Petr Opravil, který je pověřený vedením Sportovních zařízení města Kroměříže, jež bazén, zimní stadion i koupaliště spravují. Nadále platí, že děti do šesti let mají na sportoviště vstup zdarma.

Dospělí zaplatí za vstup na plavecký bazén a zimní stadion místo stávajících 30 korun padesát korun. Mládež do patnácti let, důchodci a držitelé průkazů ZTP i ZTP/P budou platit 20 korun, stejně jako letos.

„Permanentka na deset vstupů bude dospělého stát od ledna 2023 450 korun (nyní je to 270 Kč), mládež do patnácti let, důchodci a držitelé průkazů ZTP i ZTP/P zaplatí za permanentku na deset vstupů 180 korun, tedy stejně, jako platí v letošním roce,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Kromě zvýšení ceny se mění i platnost permanentek. „Stávající permanentky platí do 31. května 2023. Permanentky na 20 vstupů se ruší,“ dodal Opravil. V roce 2021 Sportovní zařízení města Kroměříže prodala asi 1300 permanentek, letos to bylo kolem 2200 permanentních vstupenek.

Mění se i ceník finské sauny na plaveckém bazénu.

„Dospělí budou od ledna platit za vstup 200 korun (nyní 100 Kč), mládež do patnácti let, důchodci a držitelé průkazů ZTP i ZTP/P 100 korun (nyní 50 Kč). Permanentka na deset vstupů přijde nově dospělého 1800 korun (nyní 940 Kč) a mládež do patnácti let, důchodci a držitelé průkazů ZTP i ZTP/P 900 korun (nyní 470 Kč),“ vyjmenoval Vondrášek s tím, že za ručník se ve finské sauně bude platit 40 korun (dosud to bylo 20 Kč) a za prostěradlo 60 korun (nyní 30 Kč).

Lidé si připlatí i na Bajdě

Co se koupaliště Bajda týče, dospělý za celodenní vstup bude nově platit 80 korun (nyní 50 Kč), za vstup po 16. hodině 50 korun (nyní 30 Kč) a za permanentku na deset vstupů 600 korun (dosud 270 Kč).

Mládež do patnácti let, důchodce a držitele průkazů ZTP i ZTP/P přijde celodenní vstup na Bajdu na 40 korun (nyní 25 Kč), vstup po 16. hodině na 25 korun (nyní 15 Kč) a permanentka na deset vstupů na 300 korun (nyní 180 Kč).

„Půjčení lehátka zdražuje z třiceti na 50 korun. Mění se i cena permanentky pro kluby, kdy dospělí členové TK Tenis, SK Nohejbal a SK Volejbal budou platit 500 korun ročně (dosud 250 Kč) a mládež do 15 let 250 korun (nyní 150 Kč),“ uzavřel mluvčí.