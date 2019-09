„Plavečák“ slouží nejen Holešovu, ale také širokému okolí. Kromě několika týdnů uprostřed prázdnin funguje sportoviště po celý rok. Opravy jej tentokrát odstaví na celé měsíce.

„Původně jsme s opravami chtěli započít až v létě,“ říká starosta Holešova Rudolf Seifert. „Technický stav nás však nutí opravy uspíšit,“ pokračuje starosta a dodává, že není důvod k panice či obavám.

Ačkoliv by město rádo s rekonstrukcí začalo co nejdřív, nemá zatím dokončenou ani projektovou dokumentaci. „Projektová dokumentace by měla být hotová snad již na podzim, nejpozději v zimě,“ přiznává Seifert. Poté bude následovat kolečko vyřizování stavebních povolení a dalších nutných dokumentů. A teprve pak se může začít stavět. „Přesný termín proto není v tuto chvíli možné oznámit,“ vysvětluje starosta Rudolf Seifert.

Za zmínku stojí také fakt, že město musí ve svém rozpočtu na opravy najít volné finanční prostředky. „Počítáme, že náklady na celou rekonstrukci budou minimálně ve výši 50 milionů korun,“ vyčíslil starosta.„Budeme budovat nové šatny, novou saunu. Opravy budou dosti rozsáhlé,“ jmenuje starosta.

Vybourání vany? Potrvá měsíce

„Původně jsme chtěli začít pracemi na šatnách a pak pokračovat dál. Zjištění o špatném stavu bazénové vany nás však donutilo přehodnotit priority a jednotlivé etapy,“ dodává Rudolf Seifert.

„Samozřejmě budeme muset přerušit provoz plaveckého bazénu. Musíme vybourat celou bazénovou vanu a to se protáhne na měsíce. Rozhodně to nebude otázka týdnů. Ale chceme opravy rozfázovat tak, aby vždy alespoň některá část ze sport centra fungovala,“ věří čelní představitel města.

Zpráva o uzavření jistě nepotěší návštěvníky bazénu. „Škoda, že to neudělají přes léto. Říkal jsem si již několikrát, že by bylo potřeba udělat generálku. Ale viditelného problému jsem si nikdy nevšiml. Nejde o to, aby z toho byl aquapark. Stačí to, co tu máme. Za ty peníze je to tu super,“ vyjadřuje se k opravám sportovec Pavel, který si chodí zacvičit také do posilovny. Souhlasí s ním i druhý návštěvník Luboš. „Slyšel jsem o problémech. Ale není to vidět. Na oko působí bazén tak, že je v dobrém stavu,“ hodnotí Luboš.

Dojíždět na jiný plavecký bazén budou muset také školáci. Nejbližší plavecké bazény jsou od Holešova vzdálené 16, respektive 20 kilometrů. Jedná se o „plavečák“ v Kroměříži a Přerově. Ředitelka 2. ZŠ Holešov Helena Moravčíková přiznává, že by to zcela jistě způsobilo komplikace. „V současnosti nemám informace o tom, že by k opravě mělo dojít. Samozřejmě by to jistá komplikace byla. Ale zařídili bychom to,“ uvedla Helena Moravčíková.