Nového ročníku se zúčastnilo devět domácích kroměřížských i přespolních základních škol, což je rekord, který do poslední kapky vody zaměstnal kapacitu krytého bazénu. Jednalo se o školy: Základní škola Oskol, ZŠ Slovan, ZŠ U Sýpek, Církevní ZŠ, ZŠ Zámoraví, ZŠ Komenského. Z přespolních ústavů ZŠ Chropyně, ZŠ Kojetín, náměstí Míru, a ZŠ Střílky.

Soutěžilo se nejen mezi jednotlivci. Školy, které měly dostatečnou kapacitu, sestavily taktéž štafety. Všech pět věkových kategorií se utkalo ve smíšené štafetě tří borců, každý tým na 25 metrů. Všechny rozplavby a štafety potom přispěly ke konečnému hodnocení škol. Putovní pohár SZMK už poněkolikáté připadl ZŠ Slovan. Stříbro z vody vylovila ZŠ Kojetín, náměstí Míru, a na třetí stupínek vítězů se vyšvihla ZŠ U Sýpek. Je svědectvím těch zápolení, že stříbrnou a bronzovou školu oddělil po mnoha disciplínách jeden, jediný bodík!

Kategorie jednotlivců

Soutěž byla rozdělena do kategorií dle pohlaví a dle věku. Prvňáci a druháci na 25 metrů volný způsob. Třeťáci a čtvrťáci na 25 metrů prsa a páťáci na 50 metrů volný způsob.

Štafety byly smíšené. 1. a 2. třída soutěžila na třikrát 25 metrů volný způsob; 3. a 4. třída na 3x 25 metrů prsa. A páťáci si to mezi sebou rozdali na 3x 25 metrů volný způsob.

Stojí za to jmenovat i velké bojovníky mezi jednotlivci, kteří byli věnčeni zlatými medailemi… Za 1. třídu Magdaléna Kuciánová a Daniel Hýsek, za 2. třídu Sofie Nováčková a Daren Slunečný, za 3. třídu Barbora Danielová a Tobias Odložilík, za 4. třídu Lucie Kalinová a Max Šrotíř, za 5. třídu Ema Vondrušková a Tomáš Chrenšč.

Kategorie štafet

Ve štafetách byla nejúspěšnější základní škola Slovan, která ovládla pořadí 1., 3. a 4. tříd. Mezi druháky nejlépe "mrskali ploutvemi" školáci z Kojetína. V kategorii 5. tříd nebylo lepších nad žáky ZŠ U Sýpek. S

Závody to byly rekordní a zaměstnaly pořadatele i pedagogy se vším všudy. Děti jako vždy uměly zabojovat a nechaly vodě a závodům veliké úsilí, hodně sil. Těšíme se v SZMK na závody "do roka a do dne". Půjde o 7. ročník putovního poháru. Mnohé z chlapců a dívek uvidíme jako letos, jako loni - ale těšíme se i na nové! Učíme plavání a lásce k plavání nastupující generaci.