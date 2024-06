Systém rozpozná vykonanou cestu na základě dat o poloze a spočítá cenu na základě projeté vzdálenosti v regionu. Zároveň však během jednoho dne není možné překročit cenu celodenní jízdenky, a to bez ohledu na počet cest či ujetou vzdálenost. Aplikace také umožňuje uživatelům zakoupit jízdenky pro maximálně čtyři spolucestující.

„Díky vstřícnosti Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice bude do nového systému zapojena i zlínská městská hromadná doprava. S aplikací tak můžete bezproblémově cestovat autobusy, vlaky i trolejbusy ve Zlínském kraji,“ prozradil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Radek Doležel.

Aplikace započítá cestujícímu vždy nejvýhodnější cenu jízdenky za projetou trasu. V praxi to znamená, že na logických trasách zaplatí cestující vždy pouze cenu za nejkratší spojení.

„Jako příklad můžeme uvést trasu Zlín – Vsetín, která je obsluhována přímými autobusovými linkami 110 (přes Valašskou Polanku), 120 (přes Jasennou), 130 (přes Slušovice) a 140 (přes Hošťálkovou). Jejich délka se liší od 36 až do 42 km. V případě, že cestující bude platit jízdné pomocí aplikace Fairtiq, zaplatí vždy stejnou cenu 57,- Kč, ať pojede jakoukoliv z uvedených linek,“ vysvětlil Martin Štětkář.

„Fairtiq se tak stane první platformou, na níž aplikujeme tzv. jízdenky nové generace, kdy cestující bude za jízdu mezi dvěma body platit jednotnou částku bez ohledu na trasu, kterou pojede,“ dodal.

Aplikaci využívají také lidé v jiných regionech napříč Evropou, z čehož mohou těžit i uživatelé ze Zlínského kraje: mohou totiž použít aplikaci i pro cestování například v autobusech a vlacích ve Švýcarsku a několika dalších oblastech v sousedních zemích.

Ceník vybraných tras – základní jízdné

Zlín – Vsetín (včetně MHD v obou městech) 57,- Kč

Zlín – Uherské Hradiště (včetně MHD v obou městech) 46,- Kč

Valašské Meziříčí – Vsetín (včetně MHD ve Vsetíně) 36,- Kč

Bystřice pod Hostýnem – Rožnov pod Radhoštěm 68,- Kč

Po Zlíně, Otrokovicích a Želechovicích nad Dřevnicí do 30 minut 18,- Kč

Po Zlíně, Otrokovicích a Želechovicích nad Dřevnicí do 60 minut 24,- Kč

Po Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích do 45 minut 15,- Kč

Po Vsetíně do 45 minut 15,- Kč