Platanová alej, která zdobí Bystřici pod Hostýnem od roku 1850, je v péči odborníků. Protože stromy lemují hlavní silnici, zasahují práce zasahují i do dopravy.

Vzácné platany v Bystřici ošetřují arboristé, vysadili je v polovině 19. století | Video: Petra Procházková

„Zastavte cestu,“ volá z koruny stromů jeden z arboristů. Kolegové dole na zemi vstoupí do vozovky a prakticky okamžitě se z obou stran tvoří kolony. Když větve, které muž z koruny ořeže, dopadnou na zem, bleskově je odklízejí. Spadne jich několik. „Můžete pustit,“ ozve se po chvilce ze stromu a auta se zase dávají do pohybu. „Provoz je tady dost šílený,“ říká pracovnice arboristické firmy, která v těchto dnech v Bystřici ošetřuje 174 let staré platany.

„Vitalita těch stromů je velmi dobrá. Vyplácí se nám dělat ořezy častěji a v menším rozsahu, protože se při nich dá kontrolovat stav koruny,“ říká Tomáš Svačina z městského odboru životního prostředí.

Ze země stromy kontrolují každý rok, koruny zhruba ob rok. „To je důležité, protože v úžlabí větví mohou vznikat dutinky a ty ze země neuvidíme,“ dodává Svačina.

Kvůli množství stromů alej dělí na části, předloni tak bylo stromolezce vidět na osmnácti stromech, teď se věnují dalším. Letos jde o práce za přibližně sto tisíc korun, částečně na ně přispěla i Agentura ochrany přírody a krajiny.

Stromům pomáhá i bezpečnostní vazba

Prořezy odlehčí korunu a odstraní větve, které zasahují do vozovky. I když jsou vysoko a běžnému provozu nevadí, cisterny nebo kladovky se dřevem, které městem proudí, je postupně ničí. Ořezávají se i uschlé větve a pokud je to potřeba zajišťují se stromy bezpečnostní vazbou.

„Takové malé zásahy se dělají v době vegetace, kdy jsou usychající větve lépe vidět. Větší ořezy se musí nechat na vegetační klid,“ vysvětluje Svačina.

Platany mají netypickou kůru, pouští šupiny

Platanů, které v místě rostou od počátku, je pětadvacet. Sazenice prý tehdejší majitel panství Oliver Loudon dovezl z Itálie. „Zasadil je jeho zahradník, jmenoval se Macháč. A co pamatuju, ani jeden jsme nemuseli kácet,“ upřesňuje Svačina.

Alej doplňují i jírovce, které mohou být podobně staré a několik jasanů. Platany jsou v ní snadno rozeznatelné díky netypické kůře, z níž se postupně odlupují šupiny.

