„Mám radost z toho, že jsme se posunuli o další krok dopředu. V příštím roce by tak mohla být vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce, pokud tedy zastupitelstvo vzešlé z podzimních voleb projekt nezastaví,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

„Zpracovatel bude mít jako podklad studii dokončenou v minulém roce. Cílem je, aby Kroměříž po rekonstrukci měla důstojné místo, kde se lidé budou moci rozloučit se svými blízkými,“ dodala Hebnarová.

Studii vytvořil architekt Martin Cviček z Brna. Zaměřil se na samotný objekt smuteční síně i na okolní lokality, jako jsou parkovací stání, silnice a sadové úpravy.

„Smuteční místo lze rozšířit do stávajících provozních prostor. Odstraní se nevzhledné přístavby z minulých let a otočí se vstup do smuteční síně. Zachován bude židovský hřbitov, který bude ohraničený živým plotem. Obměněna bude zeleň a odstraněny stávající zpevněné plochy, které jsou v havarijním stavu,“ popsal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek s tím, že se tak vytvoří prosluněné prostory plné květin, které propojí smuteční sál se hřbitovem.

Provozní část smuteční síně bude přesunuta k silnici, tedy do nejhlučnějšího místa. Samotný sál se rozšíří o galerii, takže se do smuteční síně vejde více smutečních hostů, sedících bude cca 230.

„Úpravy přinesou i rozšíření parkovacích ploch, které nově pojmou více než pět desítek vozidel. Doplněn bude i mobiliář,“ přiblížil mluvčí.

A dodal, že náklady na rekonstrukci smuteční síně a jejího okolí jsou odhadovány na 40 milionů korun.

Rekonstrukce smuteční síně byla jednou z možností, jak zlepšit stav, prostředí a důstojnost budovy, kde se lidé loučí se svými zesnulými.

„Město zvažovalo i její zbourání a vybudování nové smuteční síně. Při průzkumech však bylo zjištěno, že budova je v relativně dobrém stavu, proto radnice přistoupí na její rekonstrukci,“ vysvětlil Vondrášek. V plánu je také vybavení síně moderní audio a videotechnikou.

Městský hřbitov vznikl na současném místě na začátku 20. století. Po druhé světové válce se spojil se hřbitovem židovským, a právě židovská pohřební síň byla v roce 1960 přebudována na smuteční síň, kde se od té doby odehrávají všechny obřady.