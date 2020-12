„Doputovalo letecky z Betléma do Vídně. Běžně pro něj jezdí naši skauti právě až do Rakouska. Letos tomu bylo kvůli pandemii jinak. Skauti si jej, aby dodrželi vládní nařízení, předali na hranicích,“ řekl holešovský kaplan Jan Faltýnek.

A právě z tamního farního kostela Nanebevzetí Panny Marie si jej mohli včera, po třetí nedělní mši, domů odnést také lidé z Holešova a okolí. Mezi nimi byl například Václav Štěpán.

„Betlémské světlo pro nás znamená přítomnost Pána Boha u nás na světě. Chodíme si pro něj pravidelně každý rok. Snažíme se jej udržet hořet alespoň přes svátky,“ svěřil se Václav Štěpán.

Dvě lucerničky si z kostela odnášela také rodina Loučkova.

„Budeme ho mít doma na stole a dnes jím zapálíme čtvrtou svíčku na adventním věnci,“ řekl Karel Loučka. Betlémské světlo neudržují.

„Necháme dohasnout svíčku. Raději si zajdeme připálit novou svíčku. Nechceme vyhořet,“ usmívá se Karel Loučka.

„Ten ohýnek je symbol, že pochází opravdu z Betléma. Je to pro nás taková duchovní posila. A ta je v současné době hodně potřebná,“ míní Karel Loučka.

A proč mají lucerničky dvě? „Je to záložní zdroj. Jdeme s jednou svíčkou také na hřbitov,“ prozradila Oksana Loučková.

Co je Betlémské světlo?



Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici.