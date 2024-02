„Předpokládané celkové náklady první etapy obnovy dosáhnou 42 milionů korun. Hlavním investorem bude Zlínský kraj. Vycházíme ze studie na obnovu Pionýrské louky, kterou nechalo zpracovat město Kroměříž. To se také bude na celé akci finančně podílet. Do jaké míry, to určí další naše společná jednání,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.