„Vláda nám dá sice pět tisíc korun, ale já bych se bez nich možná i obešel. Všechno tu mám. Tady moje vrstevnice mi teď upletly ponožky, kousek bydlí zdravotní sestra, která se, když se u mě ráno nesvítí, jde podívat, zda jsem se vůbec probudil,“ říká s nadsázkou Vlastimil Úlehla, jinak stále činný senior, který bydlí v Domě s pečovatelskou službou v Hulíně.

Návštěvy lepší než peníze

Ani ředitelka Centra pro seniory v Holešově Jana Šťastná nezaznamenala, že by i jejich klienty mimořádný příspěvek nějak zvláště zajímal.

„Senioři o něm ví, převážně z médií. Ale nedostalo se ke mně, že by o tom vedli nějaké debaty a mluvili by o něm. Vzhledem k situaci, která nyní panuje a kontakty jsou omezené, tak to moc neřeší. Mají jiné starosti. Myslím, že by spíš uvítali návštěvy,“ uvažuje ředitelka.

Příští generace na to může doplatit

Senioři si ovšem uvědomují i to, že takzvané rouškovné významně zatíží státní kasu. Toho názoru je například bývalá místostarostka Kroměříže a archivářka města Jitka Dvořáková.

„Mě se to zřejmě již týkat nebude, ale mladá generace na to může doplatit. Mluvilo se o tom, že je to kupování si hlasů ve volbách. Nevím, na kolik to volby ovlivnilo. Mě rozhodně ne,“ spekuluje Dvořáková.

„Nezapomeňme, že senioři jsou ti, kteří měli po celou dobu zajištěný stálý příjem, to nemůže říct jen tak kdokoliv. Co živnostníci, lidé v karanténě a ti, kteří skončili bez práce?“ upozorňuje Dvořákková.

Koupím si basu dobrých piv

I proto někteří senioři alespoň zprostředkovaně podpoří českou ekonomiku.

„Během pandemie výrazně tratily pivovary. Nemohly vařit a pivo lily do kanálu. Tak si teď koupím basu dobrého piva z nějakého místního minipivovaru. Například v Přerově,“ usmívá se Josef Olišar.

Podle historičky Muzea Kroměřížska Markéty Mercové nenajdeme v novodobých dějinách žádnou takovou plošnou pomoc od státu. A to komukoliv. Ani v těch nejtěžších chvílích jakými byla například pandemie španělská chřipka před sto lety.

ANKETA

Příspěvek 5000 korun pro důchodce. Co na něj říkáte, a co za ty peníze pořídíte?

Jitka Dvořáková, Kroměříž, 77 let

Zdroj: Deník / Jakub Omelka

Nevím, jestli na to mají ve státní kase peníze. Aby na to mladá generace nedoplatila. Nevím, zda se neměli podpořit jiní. Ale peníze navíc vždy pomohou.





Vlastimil Úlehla, Hulín, 95 let

Zdroj: Deník / Jakub Omelka

Bez peněz se dá těžko žít, ale i kdybych tu měl dva miliony korun navíc, některé věci vám to nevynahradí.





Jana Zelinská, Kroměříž, 76 let

Zdroj: Deník / Jakub Omelka

Jsem ráda, že těch pět tisíc korun dostanu. Alespoň si na Vánoce něco hezkého na sebe koupím. Zřejmě oblečení. Mikinu, boty a podobně.





Josef Olišar, Kroměříž, 84 let

Zdroj: Deník / Jakub Omelka



Domlouvali jsme se předběžně se ženou, že peníze použijeme pro na dárky, protože máme rozvětvenou rodinu. A pak na běžnou spotřebu.





Josef Lambort, Kroměříž, 63 let

Zdroj: Deník / Jakub Omelka

V dnešní době je dost těch, kteří peníze potřebují více než já. Rád bych tedy někoho takového podpořil. V té oblasti charit, které se věnují konkrétně potřebným.