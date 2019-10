Zásah složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po výbuších muničních skladů ve Vrběticích na konci roku 2014, nemá podle ředitele krajské policie Jaromíra Tkadlečka, svým rozsahem, nasazením a dobou trvání v české historii obdobu.

Přejít do galerie

Zásah pyrotechnika ve Vrběticích | Video: PČR

Ačkoli měl být zásah podle původního plánu ukončen na konci letošního roku, práce pyrotechniků se protáhnou, a to přibližně do poloviny roku 2020. Informace zazněla na tiskové konferenci pořádané přesně pět let od výbuchu prvního skladu s municí číslo 16.