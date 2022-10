„Už z podstaty tohoto rozdělení, by měl mít každý pes trošku jinou povahu,“ popsal Jiří Gregovský, vedoucí oddělení služební kynologie.

„Například pes, který vyhledává výbušniny, nesmí být agresivní nebo jít aktivně do vyhledávaného vzorku. Naopak hlídkový pes musí být schopen ochránit psovoda a zneškodnit pachatele. Základní povahové rysy a socializace se u psů projeví zhruba v půl roce života, v té době poznáme, jestli bude vhodný jako služební pes. Musíme brát ohled i na zdravotní stránku zvířete, zhruba každý druhý z nich neprojde tímto sítem,“ dodal Gregovský. Potvrdil také, že nejde jen o jednorázový výcvik.

Bez dotací se venkovská prodejna nedá udržet

„Jsou psi, kteří zvládnou základní výcvik za dva roky, některým to trvá jednou tolik. Ale hlavně jde o celoživotní učení a trénování. Jsou to profesionálové jako my,“ vysvětlil.

Není náhodou, že klidný policista mívá i klidného psa a naopak. Časem se začne pes pánovi svým projevem podobat.

„Stanou se doslova jedno tělo a jedna duše,“ řekl s úsměvem Gregovský.

Stejně jako psi procházejí výcvikem i psovodi. Petr Gajdošík začal s kynologií před pěti lety jako naprostý začátečník a teď se svým psem Zakem sbírá ocenění v celostátní konkurenci.

Čivavu tu nenajdete

Nejčastěji policisté sahají pro psích rasách jako je německý, belgický či holandský ovčák nebo po border koliích, které jsou specialisty na hledání drog a výbušnin. Mohou je získat z vlastních chovných stanic, výkupem nebo si je sami doma předpřipraví do služby.

A tak se psí parťák stává nejen kolegou, ale také členem domácnosti. Vždyť se svým pánem stráví ve službě až devět let, po nichž odchází do zaslouženého psího důchodu, který tráví u svého psovoda až do konce jeho života.

Psovod matador

Petr Nožička, který se stal letošním mistrem ve své kategorii, je psovodem neuvěřitelných dvaadvacet let. „Nyní mám dva psy, Ataka specialistu na výjezd a Farria, tříletého německého ovčáka, který se cvičí na vyhledávání akcelerátorů hoření,“ představil své parťáky Nožička. Oba dva psy má doma.

Na hranicích v kraji zadrželi 127 migrantů a 4 převaděče

„Je to povolání, ale také láska na celý život. Pokud se psovi chce člověk věnovat opravdu poctivě, musí mu dát téměř sto procent svého času. A to by bez podpory a tolerance rodiny nešlo,“ řekl Nožička.

Světová špička

Česká republika patřila vždy mezi elitu v policejní kynologii.

„I když mají okolní státy často mnohem větší možnosti, ať už jde o lepší materiální vybavení, kvalitnější zázemí nebo silnější personální zajištění, jsme v porovnání s nimi stále na velmi vysoké úrovni. Což je hlavně zásluha psovodů. Nebojím se tvrdit, že v policejní kynologii se řadíme mezi špičku,“ uzavřel Gregovský.