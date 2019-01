Kroměřížsko – Je tu málo míst, kde můžeme na volno vypustit psy: takový nářek se nese stále častěji od kroměřížských pejskařů. A jejich stesk je oprávněný, ve městě jsou totiž jen dvě takové vymezené lokality: Bagrák a pozemek v Lutopecké ulici.

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

„To je ale nedostačující. Navíc pro mě jako seniorku je nemožné, abych pětkrát denně chodila na Barbořinu. Mělo by tu být další místo, brala bych jej někde poblíž centra,“ posteskla si například Svatava Mášová z Kroměříže. Za pravdu jí dává také Marie Dostálková. „Pejsků je ve městě hodně a míst pro jejich volný výběh málo,“ řekla Dostálková.

Kroměřížská radnice však prozatím neuvažuje, že by vytipovala další lokalitu. Zmíněné dvě jsou prozatím dostačující. Vyhláška omezující volný pohyb psů platí ve městě od roku 2006. „Jejím smyslem není to, aby strážníci městské policie honili všechny majitele, kteří mají svého psa momentálně puštěného bez vodítka. Šlo o to stanovit jasná pravidla pro případy, kdy venčení psi dělají problémy ostatním obyvatelům,“ upozornil mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Mnohem větší problém pro Kroměříž podle něj představují neukáznění majitelé, kteří po svých psech neuklízejí. „Nepomáhá ani to, že jim město zdarma zajišťuje sáčky na výkaly. Navíc je mezi lidmi hodně těch, kteří neplatí poplatek za svého psa,“ upozornil Zrna.

Nedisciplinovanost pejskařů potvrzuje také ředitel Městské policie Kroměříž Miloslav Skřebský. „Poslední dobou jejich kázeň povolila. Když byly před lety zavedeny stojany se sáčky na exkrementy, situace se zlepšila. Teď se vše zase vrací do starých kolejí,“ konstatoval Skřebský.

V ostatních městech, jako například v Chropyni či Morkovicích potíže s pejskaři také řeší, ale už v menší míře. „Pro volný výběh psů je určena klášterní zahrada. Lidé tam opravdu chodí, i přesto se nám ale občas stane, že se někdo na volno vypustí velkého psa,“ informoval starosta Morkovic Pavel Horák.

V Chropyni mohou pejskaři využívat zase takzvané Hejtmanské louky. „Víme, že lidé psi vypustí i kolem zástaveb, hlavně na sídlišti. Taková situace je, s tím nic nenaděláme. Snažíme se na to neukázněné pejskaře upozornit nějakým článečkem do zpravodaje. Velký problém to ale pro město není,“ řekl chropyňský starosta Radovan Macháček.