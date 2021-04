„Stále doufáme, že epidemie koronaviru ustoupí a že se letos Vybarvený běh uskuteční. S rozhodnutím o konání či nekonání akce budeme čekat do poslední možné chvíle,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

„Loňský ročník Vybarveného běhu radnice kvůli tehdejším platným opatřením proti šíření koronaviru zrušila. V srpnu jej pouze připomněla malým koncertem skupiny The Atavists na akci nazvané Neběžíme party,“ řekl radniční mluvčí Jan Vondrášek.

Již zakoupené registrace zůstávají v platnosti. Startovné činí až do dne konání 150 korun a nebude navyšováno. Do těchto dnů se do letošního ročníku přihlásilo už 800 lidí.

„Pokud to aktuálně platná opatření umožní, diváci nepřijdou o obě hlavní hvězdy doprovodného programu. Na letošní rok se totiž podařilo zajistit jak kapelu Tata Bojs, tak i Barboru Polákovou, kteří měli vystoupit už loni,“ přislíbil Jan Vondrášek.

„Aktuální informace mohou lidé sledovat na webu www.vybarvenybeh.cz a na facebooku,“ doplnil mluvčí.