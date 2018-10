Patrik Kunčar porazil i počtvrté Libora Lukáše a obhájil tak senátorský post

Patrik Kunčar, tak zní jméno staronového senátora volebního obvodu číslo 80, sahajícího od Slavičínska, přes Bojkovicko, část Uherskobrodska až k Otrokovicím.

Patrik KunčarFoto: DENÍK/Pavel Bohun

Dosluhující lidovecký starosta Uherského Brodu tak nejenže na dalších šest let obhájil svou senátorskou pozici, ale během posledních čtyř let vyhrál také čtvrtý duel s Liborem Lukášem, jehož porazil jak v prvním a druhém kole doplňovacích voleb do Senátu v roce 2014, tak i dvakrát ve volbách do Senátu v uplynulých dvou týdnech.

Druhého kola senátních voleb se letos v obvodu číslo 80 účastnilo 18.81 procent oprávněných voličů, od nichž Patrik Kunčar obdržel 60.77 procent, tedy 11 117 hlasů, zatímco kandidátovi Soukromníků Liboru Lukášovi odevzdalo svůj hlas 39.22 procent, tedy 7176 voličů.