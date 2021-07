Tulák se vydal dopoledne z valašskomeziříčského nádraží na první ze dvou sobotních jízd. Na peróně bylo opět živo.

„Zájem pořád neupadá a to je dobře. I přes prázdniny, kdy jsou lidé na dovolených, míváme do Rožnova plno, na zpáteční cestě moc míst nezbývá. Dnes poprvé jedeme se sedmi vagóny, jeden z nich jede premiérově po rozsáhlé rekonstrukci. Je to jídelní vůz,“ prozradil mašinfíra Jiří Dobiáš.

Velký býček, který na Rožnovském parním létě nahradil legendárního Matěje, spolyká za jednu cestu z Meziříčí do Rožnova přes šest set kilogramů uhlí. Během soboty otočí čtrnáctikilometrovou trať čtyřikrát, v topeništi mašinky, vyrobené v roce 1924, tak zmizí dva a půl tuny uhlí.

Nekončící radost dětí

Nejvíce se z jízdy historického parního vlaku radují děti. Synthia Cábová dorazila se svým synem za ojedinělým zážitkem z Hranic.

„Jízdu spojíme s výletem po Rožnově a pak se zase vláčkem svezeme zpátky,“ prozradila.

„Jedeme poprvé, pro nás rodiče je to překvapivý zážitek a syn je nadšený. Nejvíce se mu líbí lokomotiva, jak kouří a houká. To se jen tak nevidí,“ dodává, zatímco tříletý Kristián zkoumá uvnitř Tuláka každou páku, každý ventil i sebemenší součástku.

Pojede ještě dvakrát

Rožnovské parní léto připravuje město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Českými drahami. Jezdí se v sobotu, první odjezd z Valašského Meziříčí je v 9.50, poslední odjezd z Rožnova v 15.34. Poprvé vlak vyrazil začátkem července, další jízdy se jedou 7. srpna a 18. září.