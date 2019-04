Parlament dětí a mládeže města Holešova se pravidelně schází ke svému zasedání, aby projednal připravované a plánované akce. Stalo se tak i v pondělí 8. dubna, kdy se členové sešli ve školním klubu 1. Základní školy v Holešově. Na zasedání je přivítala ředitelka školy Jarmila Růžičková, která je mimo jiné i seznámila s historií i současností školy a informovala o tom, co škola chystá v nastávajícím období.

ČLENOVÉ PARLAMENTU. Na 2. Základní škole v Holešově zasedal Parlament dětí a mládeže. Přivítala jej ředitelka školy Jarmila Růžičková (vpravo). | Foto: archiv SVČ TYMY Holešov

Poté se členové parlamentu seznámili s připravovanými akcemi i na dalších školách a také projednali akce, které budou v nejbližším období, jako například Srdce na dlani, Den tance, Den Evropy a další. Na závěr ředitelka pozvala všechny na prohlídku školy. Členové parlamentu tak měli možnost podívat se do tříd na 1. a 2. stupni, do odborných učeben, do tělocvičny, ale také do míst, kde se běžný žák školy nepodívá.