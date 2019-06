Jezdec pobízí koně ke skoku. Ten se odráží a ladně přeskakuje překážku. Stejný obrázek se několikrát opakuje. Na trať právě vyrazila další ze závodnic parkurové soutěže o Pohár Kroměříže 2019.

Zatímco na okolních akcích panuje čilý ruch a neustálý spěch, zde, na Pionýrské louce jako by se zastavil čas. Všude okolo závodiště je všeobecný klid.

Diváci se soustředí na závody, při zvládnutí těžkého přeskoku zatleskají. Je to příjemná změna oproti hektickému každodennímu životu.

Sedím v pořadatelském stanu s Blankou Zavadilovou, která má pořádání zdejších jezdeckých závodů na starost.

„Letošní ročník je již 23. v řadě. Pořádá ho Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži (SŠHS Kroměříž),“ říká Zavadilová.

Právě SŠHS Kroměříž má v tomto ohledu zajímavé postavení. Ačkoliv se to nezdá, kromě oborů jako je číšník, kuchař, pekař, cukrář, najdeme na stejné škole také obor jezdec a chovatel koní.

„Tyto obory k nám přibyly před patnácti lety v rámci optimalizaci škol. Obor se udržel. Máme na starost také deset koní. A naši studenti jezdí závody,“ vysvětluje dál Blanka Zavadilová.

Parkur je adrenalinový sport

Jezdecké závody Pohár Kroměříže, na které se škola chystá celý školní rok již od září, jsou tradičně takovým vyvrcholením školního roku.

„Přijde se podívat za den zhruba 400 lidí. Vesměs ti, které koně zajímají a maminky s kočárky,“ uvádí Blanka Zavadilová z SŠHS Kroměříž.

„Závody se dostaly do širokého povědomí. Nemůžu samozřejmě očekávat, že sem přijdou všichni. Také nepůjdu třeba na závody lodí, když mě nebaví,“ chápe zájem diváků Blanka Zavadilová.

Dohromady se každoročně představí zhruba 70 startujících. A věk v tomto případě nehraje roli. Střetává se zde jak 14letá dívenka, tak 40letí pánové. Mezi nimi jsou právě i současní či bývalí studenti školy. Na tomto rozmezí se nachází i Tereza Benediktová, kterou čekají na SŠHS Kroměříž závěrečné zkoušky. Závodům podlehla jak ona, tak její identické dvojče. „Jsou od sebe k nerozeznání,“ upozorňuje mě Blanka Zavadilová. Tereza už dnes dozávodila. Sice ještě v jezdeckém hladí přítomného hnědáka, ale do sedla se dnes už nechystá.

„Závodím od čtrnácti let,“ prozradí mi o chvíli později. Koně si však oblíbila již dříve.

„Jsou to inteligentní, chytrá a pěkná zvířata,“ obdivuje je.

Proč si ale ze všech druhů závodů, ať již dostihů, drezury, military, vybrala právě parkur?

„Byla jsem ve skokové stáji. Navíc mi to přijde jako adrenalinový a poměrně bezpečný sport,“ objasňuje svou volbu Tereza. „Vážně je parkur adrenalinový. Kdo tomu trochu rozumí, chápe. Pokud se jede na čas, musíte najít co nejvýhodnější pozici pro nájezd k překážce. Ale zase natolik ideální, aby ji kůň přeskočil,“ říká Tereza Benediktová.

Každá sestra má svého koně

I výchova koně se v jistých věcech liší.

„Zvíře musí být poslušné, musí spolupracovat. Ale to musí vlastně každé,“ usmívá se Tereza, která má jednoho svého koně. Pády se jí naštěstí vyhýbají a žádná velká zranění za sebou nemá.

„Rodiče nás podporují. Nejenom já mám svého koně, ale i sestra. Sice občas vyhrožují, že nám je vezmou a prodají, ale to by neudělali,“ míní Tereza. Ani tento sport však není levný „koníček“. Peníze mizí po tisících. Mimo samotného chovu je to startovné, doprava na závody a zpět, oblečení, kovář a mnoho dalšího.

Tereze končí jedna etapa života, střední škola.

„Chtěla bych pokračovat. Narodilo se nám ve stájích hříbátko a vypadá to, že z něj bude sportovec. Budu jezdit, co nejvíc to půjde,“ uzavírá Tereza Benediktová, která dostala i nabídku odejít do Německa. Zatím to však vypadá, že se Poháru Kroměříže zúčastní i příští rok.