„Zájem o parkovací dům odpovídá zkušebnímu provozu,“ uvedl Deníku mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek s tím, že největší počet vjezdů je především v dopoledních hodinách.

Stavba, která celkově vyšla na více než 90 milionů korun, je tak mezi lidmi najednou terčem kritiky.

„Kdyby se parkovací dům postavil raději někde u sídliště, tak by to dávalo smysl. Takhle slouží jen pro pár lidí, kteří pracují v okolí a chtějí někde levně zaparkovat. Podle toho to tam taky vypadá. Byl jsem tam jednou a stálo tam sotva deset aut,“ krčil rameny Petr Navrátil.

Raději na sídlišti?

Podobnou zkušenost má i Jaroslav Zapletal, podle kterého je také hlavním problémem umístění parkovacího domu. „Na Zacharu a Oskole není kde zaparkovat a na Velehradské, kde nejsou žádné paneláky, se vybudovala stovka míst. A teď se všichni divíme, že tam nikdo neparkuje, když o pár desítek metrů dál je na Hanáckém náměstí stání úplně zdarma,“ poznamenal Zapletal s tím, že lidé také častokrát parkují podél hlavní cesty směrem od Milíčova náměstí k autobusovému nádraží.

„Dokud se to tam nezpoplatní, tak tam lidé prostě budou parkovat. A vůbec se jim nedivím,“ dodal Zapletal.

Rekord na Masopustní jarmark

Podle Vondráška byl o stání v parkovacím domě doposud největší zájem v sobotu 26. února, kdy se na nedalekém Hanáckém náměstí konal tradiční Masopustní jarmark. Tehdy tam své auto odstavilo hned 134 motoristů.

Padesát korun za den

Město si vybudováním nových stání slibovalo výrazné zlepšení situace v dopravě v okolí historického centra Kroměříže, čemuž také přizpůsobilo ceny parkovného – prvních třicet minut je zdarma a dále za každou další započatou hodinu se platí desetikoruna. Maximální denní částka za parkovné je pak padesát korun, což je pro porovnání stejná cena, jakou lidé zaplatí za hodinu stání na Velkém náměstí.