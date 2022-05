Jedním z návštěvníků byl i padesátiletý Jaroslav, dlouholetý chovatel papoušků, který podle svých slov nevynechá žádný z chovatelských trhů.

„Jezdím tady pravidelně několik let a to každý měsíc. Neznamená to ale, že bych pokaždé něco kupoval. Častokrát se prostě jen přijedu podívat, co tady zrovna mají a třeba jen pozdravím známé,“ přiznal s úsměvem na tváři.

Na trhy zavítali lidi z celého kraje.

„Přijeli jsme z Uherského Hradiště. Dlouho jsme tady nebyli, tak jsme si řekli, že si uděláme výlet. Nakoupili jsme nějaké krmení pro králíky, pár klobásek pro nás a můžeme jet spokojeně domů,“ smál se asi třicetiletý David.

Chovatelské trhy na Výstavišti Kroměříž se konají tradičně každou třetí neděli v měsíci. Další se tak uskuteční 19. června, opět od 6 do 10 hodin.