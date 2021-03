První vítězství ve volbách zaznamenala v roce 2010.

"V té době už jsme několik let s manželem bydleli v domě po mé babičce a tehdejší opozice, která skládala kandidátku, mě oslovila,“ vzpomíná na vstup do komunální politiky Lenka Koutná. A hned po uvedení do úřadu ji čekal nelehký úkol vypořádat se s již rozjetým projektem nového vodovodu. Vše však zvládla.

Jste ve funkci deset let.

Ani mi nepřijde, že už jsem tady tolik let. Chci obci dát maximum. Samozřejmě člověk pak zjistí, že je to trochu jako boj s větrnými mlýny. Investic je u nás potřeba stejně jako v obci, která je dvakrát větší. Taky máme kulturák, budovu národní školy, obecní úřad. Ale přitom máme poloviční rozpočet. Navíc doba, kdy se dávaly dotace jako rohlíky, je už taky pryč. Máme nachystáno spoustu projektů.

V čem jsou podle vás Kurovice výjimečné? Případně, jak byste je popsala?

Je to tady taková malá komunita. Vyvarovali jsme se výstavbě satelitů. Přijde mi, že satelit je taková dědina v dědině. Místo toho se nám Kurovice zaplňují postupně. Po starších domech skočí mladí, noví obyvatelé. Průměrný věk občanů se snižuje. Proto, co se týká komunity a kulturního života, tak je to tu velmi příjemné. A možná i proto počet obyvatel neklesá. Snažím se, aby se tu lidé cítili dobře. Je to ale těžké. Ze svého rozpočtu si ušetříme na jednu dvě investice za rok.

Co je na práci starostky horšího? Byrokracie nebo práce s lidmi?

Pro mě byrokracie, protože práci s lidmi mám ráda. Samozřejmě jsou tu občané, kteří jsou problematičtí, nedá se s nimi dohodnout. Já se ale víc soustředím na ty, kteří jsou úžasní, dokážou vám dát najevo podporu, jsou spokojení. Právě oni jsou důvod, proč toto povolání ráda dělám. Rozhodně je to pro mě příjemnější než byrokracie kolem.

Jak si udržujete odstup od toho, aby vás papíry nesemlely a byla jste stále nablízku lidem a jejich problémům?

Papír nikam neodejde. Lidé jsou důležitější. Navíc mám obrovské štěstí na své spolupracovníky a potkávám spoustu zajímavých lidí.

Co považujete za největší úspěch za těch deset let?

Samozřejmě mohu zmínit investiční akce jako jsou oprava kulturního domu a podobně, ale pro mě je důležité, že se snažíme, aby se tu lidem dobře žilo Jsem strašně ráda, že tu máme pořád stále dost fungujících spolků. Podporujeme navzájem spolek na záchranu hradu Kurovice. Jsme vděční za záchranu kurovického lomu před naprostým zničením. Díky obětavým lidem tu po nás i pro další generace něco zůstane.

Jsou pro Kurovice velkým problémem škrty v rozpočtovém určení daní?

Každá koruna je pro nás důležitá. Jak jsem řekla, je stále do čeho investovat, ale peněz je málo. Musíme se k tomu nějak postavit a fungovat dál.

Jak se změnil za posledních 12 měsíců život v obci?

Změnil se hodně. Máme velmi rušný kulturní život, který naprosto ustal. Děti se přestaly setkávat. Jsem ráda, že jsme alespoň přesunuli loňské historické slavnosti na léto a tak se mohly uskutečnit. Jinak všechno utichlo. Po celou dobu pandemie se snažíme informovat občany, pomáhali jsme s nákupem starším či nakaženým, sháněním roušek. V tomto je život na vesnici teď lepší. U domu máte zahradu, můžete si vyjít na dvůr. To před bytovkou ve městě chybí.