Velký důraz na aktivitu na sociálních sítí, nabídka rozvozu až do domu, speciální nabídky. To jsou jedny z hlavních atributů, které nyní drží restauraci Panský pivovar v Holešově v chodu. Jídlo nekončí na talíři, ale v krabičkách a servírky místo běhání po place sedají denně za volant a rozváží meníčka po širokém okolí.

Příprava na rozvoz jídel.Panský pivovar v Holešově jede na plné obrátky i během lockdownu. | Foto: se souhlasem Panského pivovaru

„Lidé objednávají přes online víc a víc. Také dochází do výdejového okénka. Ale není to to gastro, které chceme dělat. Gastro je především o komunikaci se zákazníkem,“ říká manažer restaurace Radek Doležel. „Tím ale rozvoz rozhodně nezatracujeme a chceme jej určitě udržet i po znovuotevření,“ je přesvědčen Doležel.