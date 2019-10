Co vás přimělo přenést historické postavy spojené s Květnou zahradou na papír?

Část naučných programů tady v Květné zahradě se týká i toho, jak vypadala památka v 17. století, čím se lišila od současnosti, co tady lidé mohli zažít. Postupně jsem brousil formu, jak to téma představit. Jsme toho dojmu, že některé stromy v Libosadu pamatují ještě dobu založení zahrady. A tyto v knize promlouvají k malému Robertovi, hlavní hrdina, a představují historii zahrady.

Jedná se vlastně o sci-fi pohádku založenou na reálných postavách a reálných scenériích.

Je to tak. Oproti jiným příběhům pohádkového charakteru, ve své knize velmi hojně využívám skutečné reálie, ze kterých je vytvořený příběh. V knize je popsán například zahradník Bartoloměj, který tu skutečně v 17. století žil.

Do jaké míry vás svazovala skutečnost?

Je to jisté omezení. Musíte najít dobrodružné náměty, jinak by z toho byl jen holý průvodce zahradou. Do jaké míry se mi to podařilo nechť posoudí čtenář.

Děti jsou hodně upřímné a jsou velmi nároční čtenáři. Četli knihu i vaše děti?

Ano, všechny ji znají. S nejstarším jsem četl knihu ještě v době samotné tvorby, takže měl občas nějakou trefnou připomínku a pomáhal mi v situaci, když jsem tápal a nevěděl kudy kam.

A máte zpětnou vazbu z okolí?

Nějaké zpětné reakce mám. Lidé se dokonce s knihou vypraví do Květné zahrady a čtou ji na místech, která jsou v příběhu popsaná. Navíc kniha je velmi atraktivní díky svým nádherným ilustracím.

Ano, ilustrace jsou nedílnou součástí vaší knihy.

Eliška Chytková, která ilustrace vytvářela, je vynikající výtvarnice a člověk. Pracovali jsme spolu předtím na animované aplikaci k výstavě o arcibiskupu Karlovi z Lichtensteinu-Castelrcorna (mimo jiné zakladatel Květné zahrady, pozn. redakce). Proto jsem se ji rozhodl oslovit při tvorbě knihy. Ale neměla to jednoduché. Pro její práci jsem vytvořil řadu rešerší, tak, aby mohla přesně zachytit například dobovou módu. Navíc Květná zahrada je existující památka, takže musela i dbát na reálie současného vzhledu zahrady a její vyobrazení v době založení.

Dokážete si představit knihu i ve verzi pro dospělé?

Já osobně jsem dost zdomácněl v dětském světě, ale představit si to dovedu. Ovšem troufnu si, možná trochu sebevědomě, tvrdit, že ta kniha má více vrstev a najdou si tam své i dospělí.

Robert je v Kroměříži na prázdninách u prarodičů. Při návštěvě Květné zahrady se díky paměti stromů ocitá v době zbudování Libosadu. Má možnost objevovat podobu, významy a krásu zahrady v míře, jak to její dnešní stav bezezbytku neumožňuje. Současně v Robertově příběhu ožívají a znovu se odehrávají staré mýty. Zdroj: Oficiální text vydavatelství, Národního památkového ústavu)