Ti, kteří stojí proti vzniku místa, které by Castelcorna připomínalo, mu vyčítají především jeho roli v čarodějnických procesech. „Byl to aristokrat, byl to zdatný ekonom a estét. Ale po etické stránce selhal,“ uvedla na sociální síti zakladatelka aktivity NE památníku biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna Simona Magdálková.

Na druhé misce vah zase leží skutečnost, že Castelcorn stojí za obnovou města, zničeného třicetiletou válkou. Arcibiskupský zámek i Květná zahrada, památky, které zdobí seznam Unesco, vznikly právě za jeho působení. Vytvořil také základ unikátní sbírky obrazů s jedním z nejcennějších děl, které jsou na území republiky, Tizianovým Apollo a Marsyas.