„Kontrolovali jejich povinnou výbavu a to, zda mladí do 18 let mají nasazenou přilbu,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Balášová s tím, že všichni zastavení se podrobili dechové zkoušce.

„Policisté se setkali s jízdou po chodníku, jezdci bez přileb nebo těmi, kdo měli dopravní prostředek ve špatném technickém stavu,“ popsala mluvčí. Za přestupky padaly pokuty.

„K jízdě na dopravních prostředcích, jejichž maximální rychlost nepřesahuje 25 kilometrů v hodině a výkon je do 1000 W, musí jezdec použít stezku pro cyklisty. Pozemní komunikaci, chodník můžou užít jen děti do 10 let. Přilba je povinná do 18 let, doporučená je však i starším. Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu, tudíž není možné, aby na nich rodiče vozili své děti,“ uzavřela Balášová.