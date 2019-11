Incident se stal ožehavým tématem. Technické služby a radnice jsou skoupé na slovo.

„Nezlobte se, ale nemohu se již k ničemu v této záležitosti vyjadřovat,“ řekl Deníku šéf Technických služeb Holešov Libor Liška.

Slova mluvčí holešovské radnice Hany Helsnerové zněla obdobně.

„Je to natolik složitá situace, že ji nebudeme dále nijak komentovat. Policii jsme předali kamerový záznam, který si od nás vyžádala. A budeme jim samozřejmě co nejvíce nápomocni v průběhu šetření,“ odpověděla Hana Helsnerová.

Policie České republiky zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

„Nyní probíhá šetření, výslechy osob a dále budeme vyžadovat znalecké posudky,“ prozradila policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

„Prověřujeme, zda vůbec ke spáchání trestného činu došlo. V případě že došlo, budeme zjišťovat, která osoba se zločinu dopustila,“ dodala Kyšnerová.

Nikdo si nemůže být stoprocentně jistý

„Při rekonstrukci náměstí jsme mysleli i na instalaci vánočního stromu. Máme pod povrchem speciální zařízení, které pevně sevře kmen stromu,“ popsal ukotvení vánočního stromu starosta Hulína Roman Hoza.

Projekt na uchycení vánočního stromu vypracovali také v technických službách v Kroměříži. Součástí uchycení je mimo jiné i masivní kovová objímka nad povrchem. Zároveň je strom zapuštěn 150 centimetrů do hloubky.

„Spousta měst používá pouze klínové uchycení a také kvůli tomu ročně spadne hned několik stromů. Je to na zodpovědnosti každého. Stejně tak i Holešova a mně nepřísluší hodnotit jejich práci,“ uvedl vedoucí provozu veřejného osvětlení Kroměřížských technických služeb Josef Látal.

„Tím ovšem nechci říct, že náš strom je nedotknutelný. Stát se může cokoliv. Nárazy větru jsou tři až pětkrát vyšší než tomu bylo před deseti lety,“ upozorňuje Látal.

„Náš kroměřížský vánoční strom je schovaný za budovou radnice a dalším domem. Oproti tomu většina stromů stojí uprostřed náměstí. Nejsou v závětří. Teď se naštěstí nic nestalo, ale třeba za měsíc by tam postávali lidé, popíjeli svařák, grog a neštěstí by bylo na světě,“ dodal Látal.

Podle údajů získaných z meteorologické stanice v Holešově však sobotní odpoledne, co do síly větru, patřilo spíše k průměrným.

Pracovníci meteorologické stanice ovšem upozorňují, že na náměstí může být síla větru jiná. Okolí kostela stojícího na úpatí náměstí je podle místních obyvatel jedním z největrnějších míst ve městě.

Zasadit strom

Lidé mají na incident různé názory. Shodují se však v jednom. Neštěstí přišlo v relativně dobrou chvíli, kdy bylo náměstí prázdné.

„Hlavně že to bylo teď, bez lidí, bez trhů. Na to jaký to mohl být průšvih to vlastně dobře dopadlo. Odnesl to jeden altánek,“ uvedl jeden z místních Adam Vystrčil.

S optimismem by byl opatrnější Petr Hradil.

„Kdo za to ponese odpovědnost? Vítr v danou chvíli nebyl nijak zásadní a pokud by tam bylo, nedej Bože dítě, tak se stalo neštěstí,“ upozornil na závažnost Petr Hradil.

„Možná úplně není zapotřebí tak vysokého stromu. Nebo oprášit tu loňskou myšlenku – zasadit živý strom,“ dodal Adam Vystrčil.