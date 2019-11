Dvanáctimetrový smrk spadl v silném větru na nové přístřešky u stánku. Pod nimi je lavice, na které si mohou lidé vychutnat zakoupené jídlo.

„Strom naštěstí nikoho nezranil ani neohrozil. Policie pád stále vyšetřuje. Zda nenastalo pochybení při uchycení stromu budeme vědět až v týdnu, kdy místo a strom prohlédne odborník. Zatím jsme ale nezjistili žádné porušení zákona ani protiprávní jednání,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Upevnění stromu prověřovali i pracovníci holešovských technických služeb, kteří smrk usazovali.

„Strom byl zdravý, ukotvený klasickým způsobem v ocelové trubce a upevněný dřevěnými klíny, tak jak to bývá i v dalších městech. V pořádku byla i jeho hloubka. Zatím nebylo prokázáno, že by někdo něco zanedbal, proto neplánujeme nikoho potrestat. Zkrátka to vypadá, že silný poryv větru strom ukroutil dole v kmeni,“ uvedl jednatel Technických služeb Holešov Libor Liška.

Hnát nikoho k zodpovědnosti zatím nechce ani holešovský starosta.

„Nemůžeme ovlivnit vítr. A ten strom byl výjimečný svou výškou a hustou korunou. Proto měl velký odpor a silný náraz větru jej dokázal zlomit dole v kmeni. Momentálně nemůžeme říct, zda za pád někdo může. Reagovat budeme teprve tehdy, když by to policie vyhodnotila jako lidskou chybu,“ uvedl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Město Holešov zatím nevyčíslilo škodu, kterou strom při pádu způsobil na přístřešcích. Smrk ještě v sobotu uklidili holešovští dobrovolní hasiči.

Náměstí dostane náhradu

Náměstí ale nezůstane dlouho prázdné.

„Aby se událost už neopakovala, vybrali jsme o něco menší strom. Pokud s ním bude vedení města souhlasit, v pondělí nebo v úterý jej nainstalujeme,“ sdělil Libor Liška.

Následovat by mělo klasické zdobení a osvětlení stromu tak, aby se jeho rozsvícení konalo podle plánu v sobotu 30. listopadu

Kroměříž: max 12 metrů

V Kroměříži za správné upevnění vánočního stromu zodpovídají Kroměřížské technické služby. Strom musí mít vhodné parametry a nesmí přesáhnout dvanáct metrů. Každý rok také musí získat dendrologické zkoušky.

„Letos je smrk vysoký právě dvanáct metrů, takže by to mělo být v pořádku. Jenže stát se může cokoli a nikdo vám nezaručí, že se například nezlomí v polovině. V tomto je vítr opravdu nevyzpytatelný, ať už strom zabezpečíte sebelépe. Sám mám vždy o Vánocích obavy z poryvů větru,“ informoval Josef Látal, vedoucí provozu veřejného osvětlení Kroměřížských technických služeb.

Z toho důvodu by se měli lidé v případě silných poryvů větru raději vyhýbat okolí vánočních stromů.