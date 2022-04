Jsou Pačlavice něčím specifické? Starosta Pačlavic Pavel ČechZdroj: Deník/Dominik Pohludka Nevím jestli přímo specifické – zajímavostí je, že Pačlavice jsou jednou z nejstarších obcí v okolí. Lhota pak po většinu let patřila právě pod Pačlavice, protože tady bylo panství a lidé ze Lhoty, respektive z blízkého okolí, tady pro to panstvo pracovali. Co se týče Pornic, tak ty byly dříve samostatné a přidaly se k nám až v minulém století.

Už jste zmínil, že se skládáte ze tří částí – Pačlavice, Lhota a Pornice. Je mezi nimi rivalita?

Samozřejmě, že ano. To je běžná věc, na kterou jsem si už dávno zvykl. Příkladem je, že když uděláte dětské hřiště v jedné z obcí, tak ho musíte udělat i ve druhé a ve třetí. Prostě to tak funguje, lidé totiž řeší, že jsme někam dali více a jinde naopak méně peněz. Respektive to řeší především místní části Pornice a Lhota. Už je to takový běžný kolorit.

Co konkrétního jste v poslední době opravili nebo postavili?

Předloni jsme třeba udělali chodník v Pornicích. Na ten se čekalo už mnoho let - já osobně jsem ho sliboval pomalu tři nebo čtyři roky. Bohužel jsme se ale potýkali s mnoha problémy, ať už při výkupu pozemků, nebo že se budoval ve svahu a musely se udělat i opěrné zdi, aby tam neujížděla zemina. Součástí tohohle projektu bylo třeba i nové veřejné osvětlení. Projekčně i finančně šlo o docela náročnou akci.

Nabízí se tedy otázka, jestli má nový chodník i Lhota, když ho mají Pornice…

Nový chodník zatím nemá, ale bude ho mít. Letos tam totiž budeme rekonstruovat ten stávající a do budoucna, pokud se to podaří s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje vyjednat, tak by tam mohl být i nový průtah obcí. A to včetně dobudování chodníku a obrub, které by se dělaly až v rámci této stavby. S krajem momentálně vyjednáváme dohodu o spolupráci - s tím, že obec teď udělá chodník, který nepřiléhá k této další stavbě a počkáme, než kraj řekne, že na to má peníze. Jinými slovy teď budeme opravovat chodník, který s tou cestou nesousedí a zbytek se bude řešit nejspíš až příští rok.

Rozrostou se Pačlavice? Obec chystá stavební místa, pro místní jsou ale drahé

Jak moc při vyjednávání, například právě se zástupci Zlínského kraje, trpíte na to, že se obec nachází na samé hranici kraje?

Rozhodně to hraje velkou roli. Nejlépe to ilustruje pohled na stav silnic. Když sem pojedete z Kroměříže, tak je to stále ta jedna a ta samá silnice stejné třídy a je opravena po Morkovice, s výjimkou Tetětic, a dále do Pornic a Pačlavic už je rozbitá. A tak to tady je vlastně po celou dobu. I vodorovné dopravní značení – čáry - se tady dodělávaly až naposled, po naší urgenci.

Jste starostou šestnáct let. Pořád vás ta práce baví?

Mě to baví, i když můžu říct, že toho občas je až nad hlavu. Bývám tady častokrát až do večera, abych stíhal udělat papíry. Jsou dny, kdy se toho začíná sypat čím dál více.

Na druhou stranu, kdyby mě ta práce nebavila, tak na úřadě nebudu pomalu i bydlet. Baví mě vyřizovat a zajišťovat, aby všechno fungovalo, ale jak říkám - občas jsou prostě dny, kdy toho máte dost. Člověk navíc musí být 24 hodin denně ve střehu a lidé vám běžně volají i v soboty, neděle a ve svátky – prostě se pořád něco řeší.

Co byste za těch 16 let ve funkci vyzdvihl?

Podařilo se nám například zrekonstruovat zámek a Sociální služby nebo opravit poštu, kde je teď kadeřnictví. Ve Lhotě a v Pornicích jsme pak třeba opravili obecní budovy, nějaké chodníky a v Pornicích letos ještě opravíme veřejné osvětlení. Se Státním pozemkovým úřadem jsme postavili protierozní mez, jelikož nám voda při přívalových deštích zaplavovala obec. Spoustu peněz jsme také ušetřili a třeba jen na dotačních titulech se nám podařilo do obce dostat asi 60 milionů, což také není malá částka…

Budete letos znovu kandidovat?

Ano, chtěl bych.

Vraťte se v čase zpátky do Pačlavic a Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž