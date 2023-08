Klasická vína z hroznů ochutnal už asi každý. Na vzestupu jsou však v posledních letech čím dál více také vína ovocná. Jedním z těch, kdo je vyrábí, je i mladý vystudovaný vinohradník Radim Vylíčil z Prasklic na Kroměřížsku.

Radim Vylíčil z Prasklic vyrábí ovocná vína. | Video: Dominik Pohludka

Ačkoli je Radim povoláním vinohradník a sklepmistr v nedalekém Vinařství Château Litenčice, ve volném čase má koníček, který je jeho zaměstnání téměř navlas podobný. Začal totiž vyrábět ovocná vína. K nim se poprvé dostal v roce 2020.

„Bylo to v nejtěžší vlně covidu. Nebylo tehdy moc co dělat, tak jsem sledoval na internetu vinařská videa a postupně došel až k ovocným vínům. Zaujala mě, tak jsem se o ně začal zajímat více,“ začíná s vyprávěním mladý vinař.

VIDEO: V Kroměříži dokončili nové městské byty. Jsou určené především pro mladé

Od teorie přešel brzy k praxi a vyrobil první ovocné víno z jahod.

„Koupil jsem tehdy mražené jahody a udělal prvních pět litrů. Vůbec to nebylo špatné, ale hned jsem věděl, že je ještě co zlepšovat,“ směje se.

Když pak přišlo jaro, vyrazil sbírat bezový květ a později i šípky.

„To už bylo s mým kamarádem Danielem Květoněm, který se ke mně připojil. Vyráběli jsem tehdy třeba jen pět nebo deset litrů vína. Byly to takové objemy, že jsme to bez problémů všechno vypili sami,“ vzpomíná Radim Vylíčil.

„A to se nám na tom líbilo nejvíce. Že vyrábíme něco vlastního, co si pak můžeme vypít,“ usmívá se.

Ovocné víno je jedinečné

Právě zmíněné šípkové víno je podle něj nejpodobnější klasickému vínu z hroznů.

„Na začátku jsme se totiž snažili všechna ovocná vína připodobňovat těm klasickým. A hledali jsme něco, co by bylo podobné. Až později jsme si uvědomili, že je to špatně. Ovocné víno je natolik jedinečné, že by se nemělo tomu klasickému snažit rovnat. Je to prostě úplně jiná kategorie,“ vysvětluje Radim Vylíčil.

Náklady na svoz a likvidaci odpadu rostou. V Kroměříži zváží zvýšení poplatku

S postupnými zkušenostmi přišla také snaha vyrábět ve větším množství.

„Nakoupili jsme první větší nerezové nádoby. Díky tomu jsme už mohli začít vyrábět i pro kamarády, protože jsme to nebyli schopni vypít sami,“ usmívá se.

„Udělali jsme tehdy asi 200 litrů bezového vína, a to se setkalo s tak kladnou odezvou, že se z toho stala naše tradiční věc,“ říká. Víno vyrábí ale i z různých druhů ovoce.„Například z mirabelky či třešně. Děláme ale také třeba cuvée bezinka a třešeň,“ vyjmenovává.

Postupně nabírají na prestiži

Slovní spojení ovocná vína však není vždy zcela přesné.

„Je totiž třeba rozlišovat, kdy jde o vína ovocná – tedy například z třešní či mirabelek. A kdy o vína květová – z bezu nebo šeříku,“ vysvětluje.

„Ovocná se vyrábí podobně jako klasická vína. Zatímco u květových je třeba posbírat květy a macerovat je. Postup je v tomto případě trochu odlišný,“ prozrazuje.

Křižovatku v Morkovicích čekají změny. Řidiči se musí připravit na omezení

Ovocná vína podle něj nejsou mezi lidmi zatím považována za příliš prestižní.

„Vždy se najde někdo, kdo řekne, že jde o takzvaná čůča. Domnívám se ale, že dnes je už vše nakloněno tomu, aby se jejich prestiž zvýšila. Vše tomu nasvědčuje, vždyť se ovocná vína už častokrát v obchodech dostávají na stejnou cenu jako vína z hroznů,“ vysvětluje vinař.

Ne každé ovocné víno je stejně kvalitní.

„Je třeba si říct, že není ovocné víno jako ovocné víno. Jsou lidé, kteří ho vyrábějí pečlivě a kvalitně. Jsou však i tací, kteří někde koupí levné víno a pak do něj pouze nalijí ovocný koncentrát,“ upozorňuje.

Ovocná vína jsou neprozkoumaná

A co mladého vinaře na ovocných vínech baví nejvíce? „Objevování,“ říká bez dlouhého rozmýšlení. „Je to strašně neprozkoumaná věc. Všichni totiž víme, jak chutná třeba Veltlínské zelené nebo Pálava, ale tohle je zatím hodně neznámé. To mě baví,“ dodává Radim Vylíčil.

Plánů do budoucna má stále nespočet.

„Snažíme se každý rok přijít s něčím novým. Co to bude letos? To si zatím nechám pro sebe,“ usmívá se.

Frekventovaná kroměřížská křižovatka bude kvůli opravě částečně uzavřena

„Chtěli bychom ale stále vyrábět především z lokálních věcí. Z něčeho, co tady má tradici,“ dodává.

A co je jeho největším přáním?

„Hlavně to dělat tak, aby nás to pořád bavilo. Protože když vás to nebaví, nedovedete to dělat dobře,“ uzavírá vinař.