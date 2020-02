Celkové náklady dokumentaci, vyhotovení a nákup nových přístrojů přesáhly osm milionů korun. Nemocnice vše zaplatila ze svých prostředků. Bez využití dotačních titulů či finanční pomoci od zřizovatele – kraje.

REKONSTRUKCE PŘÍSTAVBY NEMOCNICE

Rekonstrukce začala v polovině loňského roku a skončila na konci října. Od té doby je sice pacienty využívaná, ale ke slavnostnímu otevření došlo teprve ve čtvrtek 14. února 2020.

„Zhruba šest milionů korun nás stály práce a dva miliony korun nové vybavení,“ vyčíslil ředitel nemocnice Petr Liškář. „Vybudovali jsme moderní pracoviště 21. století,“ dodal ředitel špitálu, který odtajnil také další chystané investice.

„V letošním roce chceme opravit cesty v areálu. V jakém rozsahu a zda nám vypomůže finančně také Zlínský kraj však nyní netuším,“ uvedl Liškář.

Výhledově počítá ředitel s rekonstrukcí celé přístavby nemocnice.

„Ještě v tomto roce bychom rádi začali pracovat na dokumentaci řekněme pro zadávání studií a výběrových řízení na rekonstrukci nemocnice jako takové. Respektive přístavbu nemocnice. Ale to není otázka tohoto roku , to bude otázka několika dalších let , ale pevně věřím, že ne mnoha,“ doplnil ředitel a místopředseda představenstva nemocnic Zlínského kraje Petr Liškář.

„Zdejší nemocnice sice stále umořuje dluh z minulých let, i přesto hospodaří velmi dobře. Četl jsem nepochopitelný dopis, že když se schválila nová Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – Malenovicích, tak se již nebude nadále investovat do rozvoje Kroměřížské nemocnice. To není pravda,“ slíbil hejtman.

„Dnes je nejen ve Zlínském kraji, ale také v celé České republice největší procento lidí ve věku 45 – 49 let. Když se podíváte na nemocnost, tak největší procento nemocných je mezi staršími lidmi ve věku od 50, 55 let. My nemocnici v Kroměříži stavíme stejně jako ostatní okresní nemocnice v kraji. Okresních nemocnic bude totiž v budoucnu potřeba ještě mnohem víc nyní. Populace stárne a ošetření bude vyžadovat daleko více lidí,“ snažil se uklidnit obavy některých odpůrců nové krajské nemocnice hejtman Jiří Čunek.

PACIENTI Z ŠIROKÉHO OKOLÍ

„ORL v Kroměřížské nemocnici je považováno za jedno z nejlepších v kraji. Jsem rád, že si lidé začínají zvykat na to, že za dobrým vyšetřením si rádi dojedou,“ konstatoval při slavnostním otevření hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Jeho slova podtrhl i předseda představenstva nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

„Místní ORL patří mezi oddělení, která jednoznačně dokazují, že i v prostředí okresní nemocnice je možné poskytovat péči na úrovni srovnatelné s velkými specializovanými centry. Péči zdejších lékařů vyhledávají pacienti z širokého okolí, i mimo Zlínský kraj,“ pochválil oddělení Maráček.

Zároveň připomněl, že kroměřížské ORL pokrývá společně se zlínskou otolaryngologií prakticky celé spektrum péče v tomto oboru pro celý Zlínský kraj. Pracoviště ORL je uznáváno i mezi odborníky. Již předloni se zde konal celonárodní kongres otolaryngologů. Letos znovu dostalo důvěru setkání za účasti špiček v oboru kongres organizovat.