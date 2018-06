Otevření lávky v Kroměříži? Snad do zimy. Lidé už vtipkují na sítích

Uzavření lávky pro pěší přes Moravu bylo sice nejspíš rozumným krokem, pro vedení kroměřížské radnice se ale pomalu stává noční můrou. Ani půlroku poté totiž lávka stále není zprovozněna a lidé z města už si kvůli tomu z politiků utahují na sociálních sítích.

Kroměřížská lávka přes řeku Moravu zůstala od pátku 15. prosince uzavřená. To potrvá minimálně do poloviny ledna, kdy most čeká diagnostika.Foto: Deník / Klusáková Kristýna

Naposledy neznámý vtipálek založil na Facebooku fiktivní událost, která znovuotevření lávky „slibuje“ až na rok 2026. Městu ale do smíchu není, protože s opravou lávky budou ještě starosti. Naposledy radní rozhodli o tom, že projekt na opravu lávky vypracuje stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně (VUT). Náklady na zpracování mají činit 1,3 milionu korun, peníze půjdou z rozpočtu odboru služeb a nebudou se navyšovat výdaje radnice. Termín dodání dokumentace je 30. září, kompletní projekt by město podle smlouvy mělo mít do konce listopadu. ČTĚTE TAKÉ: Kroměřížský rodák se pokusí zdolat devátou nejvyšší horu světa „Usilujeme o to, aby lávka byla opravena co nejdříve a abychom ji co nejdříve mohli pro občany otevřít,“ ujišťuje kroměřížský starosta Jaroslav Němec. Lávka bude podle něj nejdříve staticky zajištěna externími lany a odborníci z VUT by měli následně posoudit, zda a případně za jakých podmínek ji bude možné otevřít pro pěší provoz. „Rádi bychom to stihli ještě do zimy,“ dodal Jaroslav Němec s tím, že druhá etapa prací, sanace povrchu lávky a opěr mostu by se podle odborníků dala odložit na jaro. Lávka je od 15. prosince zavřená kvůli kontrole, kterou starosta nařídil poté, co se v Praze zřítila lávka postavená podobným způsobem. Diagnostiku lávky dostali na starost odborníci z Ústavu betonových a zděných konstrukcí stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Dospěli k tomu, že část nosných lan lávky je poškozena korozí a že je nutné lávku opravit. Podle Ladislava Klusáčka, který vedl tým odborníků VUT, je rozhodující poškození nosných lan korozí na jedné straně lávky, a to důsledkem nekvality při výstavbě. Poškozená jsou i některá lana na druhé straně lávky. Podle závěrů týmu VUT lze ale lávku opravit, není v havarijním stavu jako například podobná lávka v Nymburce ve Středočeském kraji, kterou čeká demolice. ČTĚTE TAKÉ: Na kroměřížské Velké náměstí se v létě opět vrátí relaxační zóna ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

