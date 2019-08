Podle slov mluvčí SŽDC Nely Friebové zatím o budoucnosti budovy není rozhodnuto.

„O špatném stavu budovy víme. SŽDC zatím analyzuje možné varianty a hledá nová řešení,“ říká neurčitě Friebová.

Přitom vedení města Bystřice pod Hostýnem, ústy místostarosty Jiřího Otta, tvrdí, že návrh na řešení již v nedávné minulosti existoval.

„Společně s panem starostou jsme za město jednali se zástupci SŽDC, Českých drah i projektové firmy, která se měla na rekonstrukci podílet,“ vzpomíná Jiří Ott.

NOVÁ JEDNÁNÍ NA PODZIM

Společná sezení všech subjektů započala již před třemi lety a s obnovou nádraží se mělo začít v roce 2019, respektive 2020. Co se tedy od doby, kdy už byla realizace projektu na spadnutí, stalo?

„Jak jsem řekla, stav monitorujeme. Naším cílem je v co nejkratší době rozhodnout o dalším postupu,“ dodává stroze mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Jiří Ott tvrdí, že SŽDC nechalo návrh přeprojektovat. „Trvalo to asi jeden a půl roku. Teď už je snad vše hotové a můžeme se posunout dál. Chceme po prázdninách vyvolat další diskusi,“ uvedl pro Deník Jiří Ott.

Nádražní budova neprocházela v posledních 30 letech žádnou výraznou rekonstrukcí a na jejím stavu je to znát. Myslí si to i Pavel Kubaník z Bystřice pod Hostýnem.

„Co já vím, tak již před dvěma lety se hovořilo o tom, že budova je energeticky náročná, ekonomicky neudržitelná, kapacitně předimenzovaná a dokonce snad je na tom špatně i staticky,“ nechal se slyšet Kubaník.

Místostarosta Jiří Ott také zdůrazňuje, že nádraží je jedním ze styčných míst města.

„Musíme si uvědomit, že bystřické nádraží je také to první, co lidé uvidí, když přijedou do města vlakem. Navíc od loňského roku, kdy se stal svatý Hostýn národní kulturní památkou, přijíždí ještě více turistů,“ míní Ott.

„Svatý Hostýn navštíví ročně půl milionu lidí. Neříkám, že všichni přijedou vlakem. Ale část jich určitě je. A proto by bylo dobré, aby mělo nádraží důstojný vzhled,“ uzavírá Ott.