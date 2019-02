Zlínský kraj - Deník oslovil vybrané známé osobnosti Zlínského kraje, aby zavzpomínaly, které Vánoce jim nejvíce utkvěly v paměti a proč.

Vánoční svíčka. Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Zlínsko

Ivan Rachůnek, hokejista

Nejkrásnější Vánoce byly určitě v dětství. Jako dítě je člověk vnímá jinak než jako dospělý. Ale na konkrétní okamžik si nyní nevzpomenu. Dárků jsem dostal spoustu, těžko jmenovat jeden výjimečný.

Antonín Bajaja, spisovatel

Vánoce jsou podle mne jediná trvanlivá věc. Chvála bohu. Ale přiznám se, že mi všechny Vánoce docela splývají. Řekl bych, že jsem nikdy nezažil žádné svátky, které by nějak vybočovaly. Ale možná kdybych přemýšlel delší dobu, tak bych si na něco vzpomněl, ale určitě by to nebylo nic výrazného.

Bedřich Koutný, šéf policejního ředitelství Zlínského kraje

Určitě to budou některé Vánoce z první dekády mého života, když jsem ještě věřil, že dárky nosí Ježíšek. Rodiče vždy po štědrovečerní večeři otevřeli okno, nás děti poslali do dětského pokoje a po chvíli zavolali zpět. Pod stromkem nás čekala spousta krásných překvapení. Ale vzhledem k velkému časovému odstupu už nejsem schopen přesně říct, které z těch Vánoc byly právě ty nejkrásnější.

Josef Krůžela, ředitel Lázní Luhačovice

Na každé Vánoce vzpomínám rád, protože mají svoji charakteristickou atmosféru. Je to příležitost setkat se s těmi nejbližšími a jsou vždy příjemné. Vzpomínám také na první Vánoce v zahraničí ve Stockholmu.

Uherskohradišťsko

Jiří Pavlica, hudebník, vedoucí Hradišťanu

Nejlepší Vánoce pro mě byly před jedenácti lety. To se mi dva dny před Štědrým dnem narodila dcera Anička.

Antonín Seďa, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Uherské Hradiště

Vždycky rád vzpomínám na Vánoce z dětství i kvůli tomu, že jsem dostával dárky nejenom od mamky a taťky, ale i od stařečka a stařenky, kteří už nežijí.

Hana Příleská, starostka Uherského Ostrohu

Vzpomínám vždycky na ty poslední Vánoce. I když se nic mimořádného nestane, tak myslím na pohodu a klid, které o vánočních svátcích panují.

Aleš Mergental, policejní mluvčí v Uherském Hradišti

Jsem rád, že hezké byly všechny, které jsem dosud prožil, ale nejhezčí byly ty, když jsem byl malý kluk, a i ty, kdy se nám narodil syn.

Kroměřížsko

Miloš Malý, senátor a místostarosta Kroměříže, Kroměříž

Nejraději vzpomínám na Vánoce, kdy jsem byl v prvním ročníku na střední škole. Byl to školní rok 1969–1970. Dozvěděli jsme se, že byly vyhlášeny takzvané uhelné prázdniny kvůli velkým mrazům. Měli jsme tak o týden delší svátky.

Zdeněk Zlámal, předseda představenstva společnosti Rovina Group, a.s., Hulín

Nejkrásnější pro mě byly asi Vánoce ještě v dětství, kdy jsem dostal hračky v podobě nákladního auta či vojenské techniky. Osobně se těším na každé svátky a nejhezčí jsou ty, kdy je všechno, jak má být, a nestane se žádná nepříjemná událost.

Zdeněk Knedla alias silák Železný Zekon, Bystřice pod Hostýnem

Velice rád vzpomínám na Vánoce, které jsem prožíval jako dítě. Těšíval jsem se na dárky a zkoumal, jestli Ježíšek skutečně existuje. Byla to úplně jiná doba, lidé se měli tak nějak raději. Také jsme si uvědomovali pravý význam Vánoc a na rozdíl od dnešních dětí jsme věděli, že se narodil Ježíšek.

Vsetínsko

Petr Fiala, frontman kapely Mňága a Žďorp, 46 let, Valašské Meziříčí

Když mi bylo deset let, měli jsme stromeček ozdobený cukrovím, které jsem měl přísný zákaz jíst. Vydržel jsem to celý den, ale když o půlnoci všichni usnuli, sedl jsem si pod stromeček a všechny dobroty jsem snědl. Úplně jsem ho očesal. Na tyhle Vánoce vzpomínám nejčastěji.

Vítězslav Koukal, 66 let, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Nejraději vzpomínám na Vánoce, kdy jsem byl ještě dítko a věřil na Ježíška. Přál jsem si tehdy elektrický vláček, který nikdo neměl, a také jsem jej dostal. Až později jsem se dozvěděl, jaké měli rodiče starosti s jeho sehnáním. Přišel poštou až na Štědrý den.

Svatopluk Božák, ultramaratonský cyklista, Rožnov pod Radhoštěm

Třeba co se týká dárků, tak si nějak konkrétně nevybavuji nějaké speciální Vánoce. Ale asi nejhezčí vzpomínky mám na Vánoce 2005, kdy jsme se na zimu stěhovali do našeho nového domku v Rožnově pod Radhoštěm.

Ilja Hartinger, 75 let, akademický malíř a grafik, Karolinka

Nejraději vzpomínám na Vánoce, kdy ještě žili mí rodiče. Ty jsme trávili v rodném domě v Karolince. Už tehdy jsem byl umělecky zaměřený. Vyráběl jsem tedy figurky do vlastního betléma. V noci jsme vždy chodili na půlnoční pěšky až do Nového Hrozenkova. V Karolince totiž tehdy ještě kostel nebyl.

Jak tráví Vánoce a Silvestra sportovci a trenéři?

Michaela Budayová, kapitánka interligových házenkářek Zlína

Vánoce letos strávím s rodiči u babičky v Brně. Pak budeme cestovat po rodině, přičemž první svátek Vánoční oslavuji i s přítelem. Většinou u nás nechybí živý stromeček, voní a má svou romantiku. Na štědrovečerním stole je vždy kapr, a bramborový salát. Dárek žádný vysněný nemám. Poněvadž přítel koupil byt, kupujeme si věci do něj. Přestože se pohádky opakují, baví mě pořád, ale jen o televizi svátky nejsou. Užíváme si klid a pohodu rodinného kruhu. Silvestr nějak hekticky neprožívám, ale letos pojedu na chatu pobavit se s přáteli. Předsevzetí si dávat nebudu a ani si nepamatuji, že bych si ho někdy dávala. Spíše si přeji, abychom byli zdraví.

Roman Dobeš, tahoun druholigových fotbalistů Tescomy Zlín

Moc se na Vánoce těším, hlavně pro děti jsou to velké svátky. Líbí se mi i atmosféra, kdy jsou lidé na sebe příjemnější. Kéž by se na konci roku svět na delší dobu zastavil, abychom si všichni mohli ještě více odpočinout. Jako dítě jsem velmi rád dostával dárky. Nyní si užívám, když vidím, jak dárky dělají radost mým dětem. Dárky rád dávám. Koupit živý stromek jsme vyrazili celá rodina, kapra zajišťuji já. V minulosti jsme si jej nechávali zabít, ale když máme děti, musí plavat ve vaně. Štědrovečerní hostinu vždy obstará rybí polévka, řízky z kapra a filetů, bramborový salát a bílé víno. Vánoce jsou skvělé. Člověk vypne, je s rodinou a přáteli. Krásný čas. Na Silvestra jsme v minulosti vyráželi za zábavou, ale poslední roky trávíme doma s dětmi. Všechno má něco do sebe.

Oldřich Dvořák, trenér druholigových házenkářů Zlína

Přestože jsem pohan, mám velmi rád Vánoce. Trávit je budu doma s manželkou. Pak nás čekají návštěvy otce a dětí. Těším se samozřejmě i na klasické pohádky. Štědrovečerní stůl bude klasický – smažený kapr a bramborový salát. Poněvadž neuznávám nic umělého, pořídíme si opět živý stromeček a klasické voskové svíčky. Když jsme doteď nevyhořeli, věřím, že tomu tak bude i do budoucna.

Jindřich Hrabica, motokrosař, sedmý muž ME

Vánoční svátky mám velmi rád. Doma je trávíme s rodinou, přičemž velmi se těším naštědrovečerní večeři, kde nesmí chybět kapr a bramborový salát. Třebaže si pokaždé říkám, že si kapra musím usmažit i někdy přes rok, nikdy se mi to nepodaří. Dokud byl syn menší, stromeček jsme měli živý, nyní už jen umělý. Zbylé vánoční svátky trávíme návštěvou u nejbližší rodiny. Závěr roku pravidelně slavíme 30. prosince na předsilvestrovské zábavě a o den později se motokrosaři scházíme ve Zlíně při Silvestrovské jízdě, převážně na sněhu.