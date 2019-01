Zástupci města Holešova tradičně chtějí ocenit osobnosti, která mají pro město největší přínos v kulturním, sportovním, spolkovým či volnočasovém životě, a tímto jim poděkovat za práci, kterou pro město převážně ve svém volném čase odvádějí. Ocenění budou předány v rámci Dnů města Holešova.

Zámek v Holešově. Ilustrační foto. | Foto: MKS Holešov

Navrhnout jej mají sami občané města, prostřednictvím formuláře, který si stáhnou ze stránek města či vyzvednou osobně na podatelně Městského úřadu v Holešově až do 28. února. K odevzdání opět mohou využít podatelnu nebo poštu. „Lze také využít datovou schránku či emailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz,“ doplňuje za holešovskou radnici Ilona Augusti.

Nominovat osobnosti lze hned v deseti kategoriích, a to: Osobnost města Holešova, Osobnost v oblasti kultury, Osobnost v oblasti volnočasových aktivit, Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit, Sportovní naděje (do 15 let), Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně, Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let, Kolektiv působící v oblasti sportu, Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu a Čin roku. Přičemž počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, avšak každý musí být podán na samostatném formuláři.