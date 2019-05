V kategorii kultury a volnočasových aktivit získalo cenu holešovské skautské středisko Junák, které letos slaví sto let své existence.

Osobností města v oblasti kultury se stal děkan Jerzy Walczak, který ve svých farnostech inicioval řadu kulturních a společenských aktivit, například Dožínky mikroregionu Holešovska či Svatohubertský den.

Cenu v oblasti volnočasových aktivit získala Eva Mikešová, spoluzakladatelka dětského folklorního souboru Zrníčko a aktivní členka holešovského výboru Českého zahrádkářského svazu.

Desátý ročník ocenění s sebou přinesl novinku, totiž cenu za čin roku. Získal ji spolek Všetuláci sobě, kterému se v roce 2018 podařilo znovu vybudovat kapličku a zvonici ve Všetulích.

Město ocenilo také sportovce

Ocenění za sportovní kolektiv získalo družstvo starších žaček oddílu házené TJ Holešov, které v loňském roce postoupilo v kvalifikačním turnaji do vyšší ligy. Sportovcem do dvaceti let se stal Jan Kolář, sportovcem od dvaceti let Josef Kolář.

Trenérem či organizačním pracovníkem roku se stal iniciátor obnovy mládežnické házené Petr Gahura. Sportovní nadějí města Holešova je Michaela Krajčová, vůdčí osobnost házenkářských družstev, která byla v sezoně 2018/2019 nejlepší střelkyní starších děvčat zlínského a olomouckého kraje.

Za celoživotní přínos městu byl oceněn zakladatel sboru Moravské děti Karel Košárek in memoriam a zakladatel městské hudební školy Bohumil Dovrtěl in memoriam. Osobností města Holešova za rok 2018 se stal Jan Flora, který je nejdéle působícím členem tamního házenkářského oddílu.