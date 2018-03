Ořešák z Kvasic získal v anketě Evropský strom roku deváté místo

V celostátní anketě loni nenašel přemožitele, v té evropské, představující jakousi pomyslnou obdobu fotbalové Ligy mistrů už tak vysoko ořešák z Kvasic nedosáhl. Strom, který reprezentoval Českou republiku v soutěži o titul Evropský strom roku 2018, si ale v konkurenci dalších dvanácti stromů z celé Evropy připsal devátou příčku s více než jedenácti tisíci hlasy.

Výsledky klání zveřejnili ve středu pořadatelé ankety. Na prvním místě se letos umístil Švitořící korkový dub z Portugalska, druhé místo získaly španělské jilmy v Cabeza Buey a třetí místo vybojoval dub zvaný Stařešina Belgorodského lesa z Ruska. Celkový počet hlasů v soutěži pořádané Environmental Partnership Association dosáhl letos víc než 186 tisíc.

Internetového hlasování se účastnily stromy z třinácti evropských zemí. 230 let starý kvasický ořešák byl jedním z nich. „V roce 1790 hrabě Lamberg v Kvasicích založil krajinářský park, kde vysadili i ořešák černý.

Na památku svého otce, který se utopil v Moravě, nechala jeho dcera hraběnka Leopoldina Thunová pod stromem postavit dřevěnou kapličku. Po zpřístupnění parku se místo stalo cílem častých duchovních návštěv místních. Stromu kvůli povodním v roce 1997 hrozila zkáza, díky odbornému zásahu se ale ořešák znovu vzkřísil a je nadále ozdobou parku,“ připomněla koordinátorka ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

Vítězem osmého ročníku ankety se stal s více než 26 tisíci hlasy Švitořící dub z Portugalska vysazený v roce 1783. Dub vděčí za své jméno zpěvu ptáků, kteří sedávají v jeho větvích. Kromě toho, že strom přispěl k rozvoji korkařství, má velký význam pro ekosystém a místní klima, je také zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako největší dub korkový na světě.

Kvasický ořešák loni na podzim zvítězil v národním kole ankety Strom roku. Nadace Partnerství tento týden odstartovala její další ročník ve speciální edici k výročí 100 let vzniku Československého státu a hledá stromy vysazené u této příležitosti. Kdokoli může až do 30. dubna 2018 do ankety nominovat Strom svobody. Příležitosti by se měli chopit zejména aktivní lidé, školy, spolky i obce, které chtějí pomoci stromům ve svém okolí. Díky finálovému hlasování totiž mohou získat peníze na ošetření stromu, výsadbu nových nebo jejich propagaci. Informace, jak strom přihlásit, zájemci najdou na www.stromroku.cz.