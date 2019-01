Rozsáhlou rekonstrukcí procházelo Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov. Datum ukončení stavebních prací už je dávno pryč, lešení přesto z gymnázia nemizí.

„Opravy pokračovaly podle plánu a rekonstrukce by už byla dávno dokončená, ale bohužel se objevil problém s věžičkou, která je ve velmi špatném, dalo by se říct havarijním stavu,“ sdělil ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově Zdeněk Janalík s odvoláním na statický posudek. Dělníci nemohou bohužel v tuto chvíli ani demontovat lešení, protože právě to je jedinou přístupovou cestou k věžičce.

„Bohužel se nepohneme dál do doby, než budou teploty dlouhodobě nad 10 stupňů Celsia,“ řekl Janalík. Ředitel zároveň doplnil, že do útrob věžičky budou přidávat odkaz pro budoucí generace. Nechtěl však být příliš konkrétní.

„Nejprve musíme vyřešit otázku dokončení rekonstrukce,“ odpověděl vyhýbavě. Rekonstrukce komplikuje situaci studentům, kteří se musejí denně potýkat se ztíženými podmínkami. Podle jejich slov si už na nastalou situaci celkem zvykli.

„Některé učebny jsou uzavřené. Třeba hudebka nebo výtvarka, do minulého týdne jsme se dokonce nepřezouvali, takže bylo ve škole mokro,“ hodnotí situaci tamní student Jakub. „Oproti loňsku už je ale omezení minimální a nijak nás nezatěžuje,“ doplňuje student