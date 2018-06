Opravy chodníků mají letos Kroměříž přijít na 40 milionů

Opravy chodníků, komunikací a mostů za celkem zhruba 40 milionů korun naplánovala letos kroměřížská radnice. Největší bude oprava povrchů ve Vodní ulici, dojde ale i na řadu dalších míst.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Dokončena je už první letošní akce, oprava v ulici Čelakovského. Nyní dělníci pracují v ulicích u autobusového nádraží a v Kotojedské, v polovině června dojde řada také na Kaplanovu ulici.

„U autobusového nádraží je už hotový chodník v Brandlově ulici a do 20. června by měl být dokončen i ten v ulici Bartošově. Začaly také práce na opravě chodníku na Švabinského nábřeží a po jejich dokončení se začne pracovat na obnově chodníku v Tomkově ulici,“ vyjmenoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Oprava chodníků kolem autobusového nádraží lidem trochu pokazila náladu, protože se tam už loni opravoval vodovod a kanalizace.

„Chtěl bych se omluvit za to, že musejí snášet další omezení. Děláme ale všechno pro to, aby oprava trvala co nejkratší dobu,“ konstatoval kroměřížský starosta Jaroslav Němec.