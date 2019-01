Opravu cest v Nítkovicích možná podpoří Zlínský kraj

Nítkovice - Rekonstrukci vybraných obecních cest zahrnuli do rozpočtu na letošní rok zastupitelé Nítkovic. Na zmíněnou akci by rádi získali dotaci, která by podle starosty Petra Konečného obci výrazně pomohla.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Žádost opříspěvek jsme podali včera na Krajském úřadě ve Zlíně. Rozhodnutí, zda nám peníze poskytnou nebo ne, se dozvíme teprve koncem března. Dotaci bychom ale uvítali,“ vyjádřil se starosta. Dodal, že rekonstrukci komunikací orozloze dva a půl tisíce metrů čtverečních uskuteční, ať už situace sdotací dopadne jakkoliv. „Jedná se ovybrané cesty, které jsou ve špatném stavu. Bude potřeba unich udělat kompletně nový povrch. Peníze na opravu vobecním rozpočtu máme, vyčlenili jsme na ni více než šest set sedmdesát tisíc korun,“ podotkl Konečný. „Zároveň také chceme do pořádku uvést idvě až tři kanalizační vpustě vNítkovicích,“ dokončil.

Autor: Jarmila Kuncová