Rozsáhlá rekonstrukce dvoukilometrového úseku započne již příští týden, konkrétně 17.června. Potvrdil to Jan Vandík z tiskového odboru kraje.

Po přerušení v zimním období budou práce pokračovat také v průběhu celého roku 2020. Řidiči se budou muset obrnit trpělivostí a prokázat notnou dávku pochopení.

Po čas oprav bude doprava pro všechna vozidla z důvodu úplných uzavírek vedena po objízdné trase.

Řidiče aut do 7,5 tuny, záchranných sborů a autobusů se budou muset smířit s objížďkou přes Libosváry, osadu Drholec a následně do Osíčka. Trasa bude mít dohromady zhruba 6 kilometrů.

Daleko hůře na tom budou řidiči aut přesahujících hmotnost 7,5 tuny. Ti si pořádně zajedou. Ředitelství silnic Zlínského kraje uvedlo, že objízdná trasa pro nákladní automobily povede přes Bystřici pod Hostýnem, Zlín, Vizovice, Vsetín a Valašské Meziříčí. Uzavírka by měla skončit na konci října.

Ostrůvek i oprava mostu

K opravě téměř dvou kilometrů dlouhého úseku, z toho z velké části přímo v obci Loukov, se přidají i další doprovodné práce. Je jimi například úprava mostu přes potok Libosvárka.

„Provedena bude rovněž výstavba zpomalovacího ostrůvku včetně jeho osvětlení na vjezdu do obce ve směru od Bystřice pod Hostýnem, zrušení dvou stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy u areálu zemědělského družstva, výstavba pěti nových zastávkových pruhů a dále přeložky telefonních kabelů a plynovodního vedení,“ vyjmenoval Jan Vandík.

„Rekonstrukci má na starost Ředitelství silnic Zlínského kraje,“ uvedl Jan Vandík.

Důležitá silnice

Náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Pavel Botek sdělil, že investice do opravy komunikace jsou rozsáhlé.

„Celkové náklady atakují částku 66 milionů korun. Chceme využít dotací z evropských fondů,“ nechal se slyšet Botek.

Ředitel ŘSZK Bronislav Malý zdůraznil důležitost silnice protínající Loukov.

„Danou komunikaci řadíme do prioritní silniční sítě Zlínského kraje. Vede od Přerova přes Bystřici pod Hostýnem až do Valašského Meziříčí. Za uplynulých 11 let jsme na ní realizovali devět investičních akcí. Byly na ní rekonstruovány nebo i nově vybudovány úseky v celkové délce přes 14 kilometrů. Investiční náklady přesáhly již více než čtvrt miliardy korun,“ dodal Bronislav Malý.