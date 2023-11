FOTO, VIDEO/ Několik let zamýšlená velká rekonstrukce železniční stanice ve Zdounkách získává obrysy. Správa železnic (SŽ) plánuje v příštím roce zahájení projekčních prací. Samotné stavební práce by pak měly začít kolem roku 2025.

Železniční stanice Zdounky na Kroměřížsku, podzim 2023. | Video: Dominik Pohludka

Zdounecké nádraží už dlouhá léta chřadne. Místní obyvatelé se shodují, že vedle nedalekého nově vypadajícího zdravotního střediska či třeba opraveného kulturního domu působí chátrající železniční stanice doslova jako trn v oku. To by se však v příštích letech mělo změnit.

„Správa železnic plánuje v příštím roce zahájení projekčních prací pro rekonstrukci stanice ve Zdounkách,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí SŽ Jan Nevola.

„Plánujeme výstavbu nového bezbariérového nástupiště, které bude v nové poloze s napojením na zpevněné plochy a chodníky,“ dodal mluvčí. Železničáři ve stanici odstraní také nepotřebné části infrastruktury.

VIDEO: Lidl chystá v Holešově stavbu nové prodejny

„Rekonstrukcí projde železniční svršek i spodek, vybudujeme nové osvětlení a přístřešek pro cestující. Chybět nebude ani nový informační systém,“ přiblížil Nevola s tím, že stavba by měla začít kolem roku 2025.

Jaká omezení si práce vyžádají zatím není jasné.

Nádraží chátrá léta

„Bude to předmětem další fáze přípravy. Obecně ale rekonstrukce stanic většinou způsobují menší omezení, než třeba v případě modernizací tratí,“ nastínil mluvčí.

Obyvatelé Zdounek opravu železniční stanice vítají, k termínu stavby jsou však skeptičtí.

Od nového roku o dvě koruny více za jízdu. MHD v Kroměříži podraží

„Nádraží si opravu zaslouží, chátrá už totiž řadu let. Dokud je to všechno ale jen na papíře a ještě se nekoplo do země, tak to beru s rezervou. O nějakých rekonstrukcích a přestavbách jsem totiž už slyšela několikrát,“ krčila rameny seniorka Marie.

Podobně na zprávu o rekonstrukci reagovali i další dotázaní.

„Jednu dobu se říkalo, že by tam mohly být byty, potom jsem něco zaslechl i o muzeu železnice. Kdoví, co z toho nakonec bude. Jen ať se s tím nádražím už konečně něco začne dělat. Je to ostuda naší obce,“ dodal starší muž, který zrovna poblíž venčil psa.