Terčem sporů se v uplynulých týdnech v Kroměříži stal tamní plavecký bazén. Zatímco vedení radnice plánuje chátrající bazén postupně opravit za zhruba 46 milionů. Podle opozice je však stávající bazén ve špatném stavu a měl by se postavit nový.

Krytý plavecký bazén v Kroměříži. Srpen 2022 | Video: Deník/Dominik Pohludka

O modernizaci plaveckého bazénu roku 1986 se hovoří řadu let. Na zásadní úpravy však doposud nedošlo. To se však má nyní postupně měnit. Během letošního léta odstartovala rekonstrukce trysek a rozvodů vody. Díky tomu bude moci být v bazénu poprvé od roku 2013 vypuštěna a napuštěna voda. Dosud to totiž neumožňovaly zkorodované trysky.

„Mohly by popraskat a bazén by se již znovu napustit nepodařilo. Hygienické normy však voda splňuje, samozřejmě s použitím odpovídajících technologií a postupů,“ popsal místostarosta Karel Holík (ČSSD).

V plánu je dále i oprava střechy, zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří. Na střeše má stát fotovoltaická elektrárna, díky níž se sníží náklady na provoz budovy.

Po dokončení zateplení se vedení města hodlá pustit do oprav interiéru krytého bazénu.

„Změní se prakticky všechno. Nové bude obložení bazénů, šatny, sprchy i prostory pro občerstvení. Budeme chtít, aby projektanti zahrnuli do rekonstrukce i instalaci atrakcí pro děti, v objektu bychom si přáli i wellness prvky. Jakmile budeme mít zpracovány podklady, veřejnost s možnou podobou bazénu po rekonstrukci seznámíme,“ uvedl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný (ANO).

Město by na práce mohlo získat dotaci, i tak ale většinu peněz zaplatí ze svého. Opoziční Piráti kritizují vynakládání peněz na opravu bazénu, který je podle nich v dezolátním stavu. Navrhují raději využít hotovou studii na stavbu zcela nového bazénu.

„Na bazén chodí stovky dětí ze škol a nejen ty, ale i další návštěvníci si odnáší kožní problémy, voda je silně chlorována. Bazén je aktuálně časovaná bomba, kterou je potřeba řešit hned,“ uvedl opoziční zastupitel Vratislav Krejčíř (Piráti), který byl v minulém volebním období místostarostou a dlouhodobě prosazuje stavbu nového bazénu.

Radnice: Není to pravda

S jeho vyjádřením starosta Opatrný nesouhlasí.

„Bývalý místostarosta Vratislav Krejčíř straší občany, když píše, že bazén je „jakousi časovanou bombou, která ohrožuje naše zdraví, ale i naši bezpečnost“.

Mluví o tom, že bazén je údajně v havarijním stavu, voda silně chlorovaná a lidé si prý odtud odnáší kožní problémy. Tyto výroky jsou nepravdivé. Ba co víc, jsou absolutně za hranou politického boje, jde o šíření poplašné zprávy,“ sdělil starosta.

Stavbaři instalují nové trysky velkého plaveckého bazénu v Kroměříži

Podle místostarosty Holíka by v případě, že by krytý bazén byl v havarijním stavu, nemohl být provozován.

„Zásadní je kvalita bazénové vody, která je pravidelně kontrolována, vždy hodinu před zahájením provozu a pak každou čtvrtou hodinu. Vzorky jsou analyzovány akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu Ostrava. Hodnoty volného chloru se vzhledem k tomu, že bazény využívají děti, udržují spíše na nižší hodnotě, než je dáno vyhláškou. Žádné kožní onemocnění v poslední době hlášeno nemáme,“ doplnil Holík.

Zároveň připomněl, že Krejčíř byl v letech 2018 až 2022 místostarostou.

„Tehdy mohl věci jako člen vedení města ovlivnit. Mohl upozornit na to, na co upozorňuje až nyní, mohl občany varovat, pokud by bylo před čím. Tehdy nemluvil o časované bombě, silně chlorované vodě či o kožních problémech,“ poznamenal Holík.

Bazén terčem diskuzí na internetu

Podle Pirátů se vedení radnice „odcizuje od skutečných problémů“.

„Opoziční lídr za Piráty, Vratislav Krejčíř, kritizuje postoj města a zmiňuje, že citace starosty s ohledem na kožní onemocnění je výsměchem zdravému rozumu a potvrzuje jeho odcizení od skutečných problémů, kterým naši občané čelí. Je faktem, že lidé na ulicích a v diskuzích na internetu sami o těchto problémech píšou,“ uvedli kroměřížští Piráti v tiskové zprávě s dovětkem, že opakovaně v minulém volebním období upozorňovali na skutečný stav plaveckého bazénu a navrhli usnesení Radě města ke studiím modernizace starého bazénu a stavbě nového bazénu.

„V rámci minulé koalice jsem byl pověřen vedením studií, které byly následně připraveny. Avšak po volbách, bohužel, návrhy byly systematicky ignorovány radniční koalicí, což jen dokládá nedostatečnou péči a odpovědnost místní samosprávy. Samotnou zprávu bazénu mělo a má stále na starost organizace Sportovní zařízení města Kroměříže s místostarostou Karlem Holíkem, který se nyní zbaběle zbavuje odpovědnosti,“ doplnil k situaci Krejčíř.

„Budeme pokračovat ve snaze o dosažení skutečných a udržitelných investic, které budou prospěšné pro občany města. Dále budeme požadovat kompletní a transparentní zveřejnění rozpočtu rekonstrukce a výsledků soutěže pro zadání zakázky,“ uzavřel zastupitel.