Proti vydání stavebního povolení se v prosinci odvolala společnost Javořice a.s. a David Kokta z obce Brusné. Vyplývá to z dokumentů, které na úřední desce zveřejnil Drážní úřad.

V odvolání, které oba účastníci podali prostřednictvím společného právního zástupce, si stěžovali zejména na samotný postup vydání stavebního povolení a možné procesní pochybení Drážního úřadu.

„Rozhodnutí bylo doručeno účastníkům, nikoliv však řádně, neboť před vydáním Rozhodnutí dne 11. 11. 2021 učinili oba uvedení účastníci řízení prostřednictvím svého společného právního zástupce podání, v němž vznesli námitky a předložili správnímu orgánu plnou moc,“ uvádí v odvolání, které tak protáhlo vydání stavebního povolení pro Správu železnic.

Opravy bystřického nádraží přitom měly začít v loňském červnu a dokončeny měly být letos v květnu.

Hotovo bude až v roce 2024

Oproti původním plánům se však dokončení posune o dva roky.

„Až se vysoutěží zhotovitel, měli bychom znát bližší harmonogram prací. To by mělo být někdy v březnu. S tím, že letos by se už mělo začít. Hlavní část prací je pak v plánu příští rok a úplně hotovo by mělo být v roce 2024,“ uvedl Deníku místostarosta Bystřice pod Hostýnem Jiří Ott.

Bystřice i okolí by si podle něj opravené nádraží zasloužilo.

„Samozřejmě budeme rádi, když se letos začne. Jsme vstupní branou do Hostýnek a myslím si, že Bystřice a celý mikroregion si zaslouží, aby nádraží vypadalo důstojně. Je to přeci vstup do našeho města,“ doplnil Ott.

Vždyť je to ostuda

Lidé začínají být skeptičtí. „O opravu si naše nádraží říká už dlouho. Vždyť je to ostuda. Každý víkend tady přijíždí vlakem turisti, kteří jdou na Hostýn a vidí, v jakém stavu to tady je. Jenže o rekonstrukci se mluví už dlouho a pořád nic. Takže dokud tady nepřijedou bagry, tak tomu nevěřím,“ řekl pan František.

Někteří také poukazují na železniční stanici v Holešově, která se měla opravovat současně s tou bystřickou. Práce tam však začaly, na rozdíl od Bystřice, už podzim loňského roku. „Je zvláštní, že v Holešově mají pěkné nádraží a teď se to tam zase rekonstruuje. Tady je to už staré, nejlepší roky to má dávno za sebou a pořád nic. Nerozumím tomu,“ krčí rameny pan Petr.

Podle informačního letáku Správy železnic vyjde rekonstrukce na zhruba 540 milionů korun. Jejím hlavním cílem je zajistit vybudování bezbariérových přístupů na nástupiště, zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků, spolehlivý železniční provoz i odpovídající pracovní podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. Součástí bude i demolice současné výpravní budovy a výstavba nové. Rekonstrukcí projde také nedaleký železniční přejezd.