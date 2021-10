„Zhotovitelská firma nás upozornila, že kromě zásahů uvedených ve smlouvě o dílo, bude třeba provést ještě další restaurátorské práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Jiné práce naopak oproti plánu nemusí být realizovány,“ vysvětlila místostarostka Daniela Hebnarová.

Další potřebné opravy vycházejí z aktuálního zjištění o stavu památky. Sochy jsou totiž více poškozené, než nasvědčovala původní zkoumání jejich stavu.

Problémem jsou především kovové výztuže uvnitř soch. Jejich koroze totiž způsobuje poškození kamene. Restaurátoři tak budou muset zcela nahradit některé části plastik a kovových prvků sloupu. Vyrobí se i nová replika soklu pod sochou sv. Wolfganga. Také je třeba vyrobit a osadit nerezové čepy pro umístění a zabezpečení soch na sloupu.

Město zaplatí více

Po provedení laboratorních analýz vzorků z povrchu sochy se navíc zjistilo, že bude potřeba i vyčistit sochařskou výzdobu a architekturu.

Město tudíž za provedení oprav zaplatí více, než se původně očekávalo. Do konečné částky se však promítne i fakt, že se nebudou muset provádět některé práce, se kterými se dříve počítalo. I přesto by se měla celková cena navýšit o 2,2 miliony korun. Přesná částka by měla být známa na konci listopadu. Původní rozpočet však počítal s celkovou cenou 7,3 milionu.

Úprava okolí

„Provedením těchto prací bude restaurátorský zásah kompletní a oprava sloupu Nejsvětější Trojice tím bude dokončena,“ doplnila Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje. V současnosti se také připravuje studie úpravy okolí morového sloupu.

Sloup Nejsvětější Trojice, který je součástí Městské památkové rezervace Kroměříž, je zapsaný na seznam českých kulturních památek. Jedná se o významnou dvanáct metrů vysokou sochařskou památku vrcholně barokní tvorby Jana Sturmera zhotovenou z pískovce v letech 1724 až 1726, kterou pořídili kroměřížští měšťané jako projev vděčnosti za překonání morové epidemie v roce 1715.